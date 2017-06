Paano pababalikin ang nambabaeng mister? (2) Bandera

Sulat mula kay Zarina ng Katalbasa, Sagay City, Negros Occidental

Problema: 1. Mabigat po ang problema ko sa ngayon. Noong dati kasi nambabae lang mister ko pero ng sinita ko siya at nag-away kami, tuluyan na siyang sumama sa kerida nya. Sa ngayon mag-iisang buwan na siyang hindi nagpapakita. Tine-text ko siya at kino-call pero hindi naman sumasagot. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa buhay kong ito. Mahal na mahal ko ang aking asawa kaya gusto ko siyang bumalik sa amin para mabuong muli ang aming pamilya. 2. Ano po ba ang dapat kong gawin? May paraan ba para bumalik sa amin ang nambabae kong mister? October 13, 1989 ang birthday ko at January 28, 1987 naman ang mister ko. Umaasa,

Zarina ng Negros Occidental

Solusyon/Analysis:

Astrology: Ang zodiac sign mong Libra (Illustration 1.) ang nagsasabing kahit na nambabae ang mister mo hindi basta-basta masisira ang inyong pamilya, sapagkat ang zodiac sign na Aquarius ng mister mo ay sadyang compatible sa zodiac sign mong Lirba. Ibig sabihin kahit na ano pa ang mangyari, sa bandang huli habang buhay pa ring kayong magsasama at magiging maligaya.

Numerology: Ang birth date mong 13 at 28 naman ang mister mo ay nagsasabing kahit na ano pang mga problema ang dumating sa inyong relasyon tulad nga ng ng pambabae sa ngayon ni mister, kusa ring masosolusyunan ang nasabing mga suliranin pagsapit na pagsapit ng buwan ng Setyembre sa taon ding ito ng 2017. Mantra and Yantra: Eto naman ang mantra upang mas bumalik na inyong piling ang iyong asawa. Nakaharap sa Sila-ngan, nakasuot ng dilaw na damit, bibigkasing tuwing 9:00 ng umaga, ng 108 times sa loob ng 90 days: “AUM NAMO BHAGAVAVO SIJHASHYAO ABHI, AUM NAMO, TATATA SWAAHAA.” Kapag nagawa mo yan, tiyak ang magaganap, kusa ng uuwi sa inyong bahay ang nangaliwa mong asawa. Huling payo at paalala: Zarina nakatakda na ang magaganap, sa taon ding ito ng 2017 sa buwan ng Setyembre tiyak ang magaganap, kusang babalik ang iyong mister, upang minsan pa habang buhay ng muling maging maligaya ang inyong pamilya.

