Horoscope, June 12, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Kailangang magkaroon ng bunga ang mga pagtiiis. Sa pag-ibig isang Libra ang magpapadama ng sinasabi nilang true love. Sa pananalapi, unti-unti ng lalago ang kinikita sa tulong ng isang Sagttarius. Mapalad ang 5, 19, 24, 37, 39 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Karma-Yoga-Ashana-Om.” White at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) Sa pag-ibig, palitan na ang luma na at matampuhing kasuyo. Isang Sagittarius ang magpapadama ng tunay ligaya. Sa pinansiyal, bagong produkto ang dapat upang kumikta ng mas malaking halaga. Mapalad ang 3, 12, 27, 35, 44, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Kah-Soka-Saha-Om.” Red at green ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) Kung patuloy na bubuhos ang ulan magtanim ng halaman. Ibat-ibang kulay ng bulaklak ang magbibigay sa iyo ng suwerte at magandang kapalaran. Sa pag-ibig, akitin ang minamahal sa pamamagitan ng tatlong pulang rosas. Mapalad ang 7, 16, 24, 33, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Marga-Om.” Lilac at purple ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) Sa pananalapi, alahas na silver ang aakit ng buenas. Sa pag-ibig, susuwertehin ka sa isang maliit na matabang babae. Kung ikaw ay babae, susuwertehin ka sa isang payat at matalinong lalaki. Mapalad ang 5, 9, 28, 30, 37, at 41. Mahiwaga mong mantra: “Vayur-Anilam-Om.” Bukod sa silver ang beige at buenas.

Cancer – (June 22- July 22) Araw ng Kalayaan ngayon! Maging malaya sa anomang pagdedesisyon, wag kang magpa-alipin sa damdamin at sulsol ng iba. Sa ganyang paraan, mas uunlad ka at mas magiging maligaya. Mapalad ang 1, 17, 25, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sucti-Suras-Asuras-Om.” White at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) – Tanggalin ang galit. Hindi makapagdadagdag ng income ang lihim na inis at sama ng loob. Sa pag-ibig, kung sino pa ang iyong kinaiinisan, siya pa ang unti-unting mapapamahal sa iyo. Mapalad ang 1, 19, 18, 27, 29, at 33. Mahiwaga mong mantra: “Param-Prana-Prisada-Om.” Green at black ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) Mapalad sa negosyong may kaugnayan sa computer, cell phone at iba pang modernong kasangkapan. Maghanap ng kasosyong may birth date na 5, 14, at 23. Sa pag-ibig, isang Libra ang matagal ng may lihim na pagtingin sa iyo. Mapalad ang 5, 17, 26, 35, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Bastam-Atha-Idam.” White at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) Kung nagkamali ka dati dahil sa sobrang mapagbigay, wag na uling magpauto sa mga taong magaling mambola. Umpisahan ng pahindian ang mga taong nangungutang. Sa pag-ibig, isang Virgo ang muling magpapatibok ng iyong puso. Mapalad ang 5, 7, 16, 20, 29, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Purana-Avidya-Akyata.” Orange at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) Pahabain ang buhok upang suwertehin. Para sa mga Scorpio kapag mahaba ang buhok mas maraming materyal na bagay ang darating. Sa pag-ibig sa mahabang buhok mas magiging kaakit-akit ka. Mapalad ang 2, 17, 29, 39, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Veda-Vidya-Om.” Red at maroon ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) Sa pinansyal kapag napasunod mo ang mga taong nakapaligid sa iyo, mas madali mong maabot ang iyong ambisyon. Sa pag-ibig, piliting mapasunod ang kasuyo, upang tuoy-tuloy ng lumigaya at umunlad ang inyong pamumuhay. Mapalad ang 1, 3, 13, 28, 37 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Tam-Kale-Varam-Om.” Purple at lilac ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) Nakatakda sa buhay mo ang yumaman. Sa pag-ibig sa panahong may asawa ka na, kusang magaganap ang iyong pagyaman, sa edad mong 44 pataas. Mapalad ang 7, 19, 23, 2, 39, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Kirata-Pulkasa-Namah.” Yellow at red ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) Sa pakikinig ng paboritong musika ang pakiramdam mo ay gaganda. Sa pag-ibig, isa-isang magbabalik sa ala-ala ang masasayang nakaraan. Sa pinansiyal, gumamit ng kulay na pula tuwing araw ng Lunes at Biyernes upang mas mabilis kang magkapera at yumaman. Mapalad ang 5, 17, 24, 27, 33 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Agne-Manu-Manu-Om.” Pink at white ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) Sa pagsusungit makukuha ang tagumpay. Sa pinansiyal, singilin ng mahigpit ang mga taong sa iyo ay may pagkakautang. Sa pag-ibig, habang nagsusungit, alam mo bang lalo kang gumaganda? Mapalad ang 3, 18, 22, 27, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Hiram-Mayena-Patrena-Om.” White at violet ang buenas.