Kilalang aktres agaw-eksena sa lamay, may problema na sa utak By Cristy Fermin Bandera

SA isang nakalulungkot na pagsasama-sama ng mga magkakaibigang personalidad ay minsan pang napatunayan ng grupo na kailangan nang magpakonsulta sa isang dalubhasang doktor ang isang female personality na nakilala rin naman nu’ng kanyang panahon. Halatang-halata ang sobrang pagkabalisa ng aktres, hindi siya pumipirmi sa isang lugar lang, panay-panay ang kanyang pag-iikot na parang siya ang namatayan. Kuwento ng aming source, “Nakakaawa naman si ____ (pangalan ng dating magandang aktres), alam mong wala siya sa tamang huwisyo, parang hindi niya alam ang mga pinaggagagawa niya. “Habang magkakaumpukan kasi ang magkakaibigang aktres, e, panay-panay ang pakikihalo niya sa usapan na malayo naman sa topic. Kung anu-ano ang mga pinagsasasabi niya. “Nu’ng una, e, walang alam ang mga artistang nandu’n tungkol sa sitwasyon niya. Pero nu’ng tawagan na ng isang nandu’n ang common friend nila, nu’n lang nila nalaman na kakaiba na ang takbo ng isip ng girl,” sabi ng aming impormante. Lahat ng dumarating sa lugar ay sinasalubong ng dating kilalang female personality, siya pa nga ang nag-aasikaso, samantalang wala naman siyang kinalaman sa pamilyang nagluluksa ngayon. “Kailangan na siyang magpa-check-up, hindi na normal ang mga ginagawa niya. Mula nu’ng unang gabing dumating siya sa wake, e, ayaw na niyang umuwi. “Du’n na lang daw muna siya dahil ang mansiyon ng family niya, e, tumutulo ang mga bubong, wala na raw siyang matulugan, kaya du’n na lang muna siya. Ang problema, e, wala naman siyang dalang kagamitan. “So, kung ano ang suot niya nu’ng first night, ‘yun na ang isinuot niya sa mga kasunod pang gabi. Nakakaloka, hindi siya naliligo. Sinabihan na siya ng isang veteran actress na umuwi na muna, pero ayaw niya,” dagdag na kuwento ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kapangalan ng female personality na ito ang isang beteranang aktres na hanggang ngayo’y aktibo pa rin sa pag-arte, napapanood ito sa isang seryeng probinsiya ang kakambal na titulo.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.