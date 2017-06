Laarni Enriquez walang paki kay Jaclyn Jose; Andi na-bad trip sa ina By Cristy Fermin Bandera

SINASANG-AYUNAN ng mga kababayan natin ang pahayag ng abogado ni Jake Ejercito na kung talagang mahal ni Jaclyn Jose ang kanyang apo ay hindi na lang siya maglalabas ng mga salita na makapagpapalalim pa sa problema nina Jake at Andi Eigenmann. Maging ang kanyang anak ay kontra sa kanyang ginawa, ayon kay Andi ay dapat maresolba ang joint custody case na ihinain ng binatang-ama laban sa kanya sa pribadong paraan, tutal naman ay nasa korte na ang usapin. Ang totoo ay itinatago ng kampo ni Jake ang kanilang paghaharap sa husgado, walang pinagsasabihan maging si Attorney Ferdinand Topacio, dahil ayaw nilang maging circus ang kanilang paghaharap. Pero si Jaclyn ang naglabas ng petsa, ano na naman daw ba ang kailangan palabasin ni Jake Ejercito at ng kampo nito, na isang iresponsableng anak si Andi? Walang anumang salitang nanggagaling mula sa dating aktres na si Laarni Enriquez, parang wala naman itong panahon para kay Jaclyn, ang malinaw lang ay isandaang porsiyento ang ibinibigay na suporta ng kanilang pamilya kay Jake. Tama ang punto ni Attorney Topacio na kung minsan ay nagpapabigla-bigla sa pagsasalita ang ibang tao nang hindi muna nila iniisip kung nakatutulong ba sila o nakapagpapalala pa sa problema.

