6 ‘EBest’ scholar ng Eat Bulaga naka-graduate na sa kolehiyo

SA halos apat na dekada, naging parte na ng buhay ng milyong Pilipino sa buong mundo ang Eat Bulaga. Ang programa ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan sa manonood, ngunit patuloy sa hangarin nito na magbigay inspirasyon at tulong sa mamamayang Pilipino. Isa sa mga mapalad na natulungan ng programa ay ang 21 taong gulang na si Melvin Dugan. Pangalawa sa tatlong magkakapatid, si Melvin ay galing sa isang mahirap na pamilya mula sa Taguig City. Naisin man niya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral, walang hanapbuhay ang kanyang mga magulang para makapagpatuloy siya sa eskwela. “Bata pa lang ramdam ko na yung kahirapan kasi wala kaming bahay. Nangungupahan lang kami. Hindi din sapat yung kinikita ng magulang ko. Akala ko hindi na ako makakapag-aral noon,” saad niya. Kaya naman naging isang napakalaking biyaya para kay Melvin ng isa siya sa mga mapalad na mapili sa Eat Bulaga Excellent Student Awards o EBest. Ang nasabing programa ang tumulong kay Melvin na makapagtapos ng high school, at kalaunan, sa kolehiyo. Noong March 31, nagtapos si Melvin ng cum laude sa Jose Rizal University sa kursong Business Administration major in Accounting, “Nakakatuwa na may isang programa sa telebisyon na binibigyan ng pagkakataon ang kabataan na makapagtapos, na matulungan ang kanilang pamilya at umahon sa hirap ng buhay.” Tulad ni Melvin, hirap din ang pamilya ni Hanelyn Mae Milca sa Davao. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng oportunidad na makatapos ng high school at sa maipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Malaki ang pasasalamat niya sa kanyang guro mula sa Tugbok Central Elementary School na naging daan para makuha niya ang scholarship na hatid ng Eat Bulaga, “Ilang taon din ako na nag-aral na walang kuryente. May mga days na kailangan talagang lumiban sa klase kasi walang pera para sa pamasahe. Hindi sinabi agad sa akin ng teacher ko. Sabi lang niya pupuntahanan ako ng staff ng EB. Nagtaka ako kung ano ‘yun. Nu’ng panahon na yun wala kaming ilaw. Hirap talaga ang buhay.” Matapos ang high school, kumuha ng kursong Education si Hanelyn sa University of Mindanao at nagtapos noong April 25, “It’s a privileged and a blessing na naging part ako ng EBest program dahil kakaunting tao lang ang nabibigyan ng ganitong oportunidad na makapagtapos ng pag-aaral.” Naging mahirap din ang pinagdaanan ni Angel Bert Baguhin bago siya nakatapos ng kolehiyo. Laki sa Cagayan de Oro, ang ama ni Angel Bert ang tanging bumubuhay sa kanilang magkakapatid sa pamamagitan ng pagtitinda ng empanada at lumpia. Nang pumunta ang staff ng Eat Bulaga sa kanilang paaralan walang taon na ang nakakalipas, hindi niya pinalamapas ang oportunidad para maging EBest scholar. Nakapagtapos na si Angel Bert sa kursong Chemistry mula sa Xavier University Ateneo de Cagayan. Inaalay niya ang kanyang tagumpay sa kanyang ama na pumanaw noong Nobyember 2015. “Alam ko ang pakiramdam ng hindi makapag-aral dahil kapos sa pera. Napakaganda ng ganitong programa na maraming tao ang natutulungan. Gusto ko ibahagi yung blessing at tiwala na binigay ng programa sa tulad ko,” aniya pa. q q q Sina Melvin, Hanelyn at Angel Bert ay tatlo lamang sa anim na EBest scholars na nakapagtapos sa kolehiyo nitong Marso hanggang Mayo. Maliban sa kanila, nagtapos din sina Almira Bless Amorado mula sa Cebu, Ma. Myka Barbilla ng Bacolod at si Yllor Sedol ng Quezon City. Si Almira at Myka ay parehong nagtapos ng magna cum laude sa Cebu Institute of Technology-University at Colegio San Agustin-Bacolod, habang si Sedol naman ay natanggap ang kanyang diploma sa kursong Bachelor of Science in Physics mula sa Polytechnic University of the Philippines. Mayroon pang walong EBest scholars ang magtatapos sa buwan ng Hunyo at Hulyo ngayon taon. Inilunsad noong 2009 sa ika-30 anniversary ng programa, ang EBest Awards ay binuo upang magbigay ng scholarship grants sa mga natatanging elementary students na walang sapat na kakayahan na makapag-aral sa high school at kolehiyo. Sa ngayon, ang Eat Bulaga ay mayroong 35 college scholars mula sa Sulu, Batanes, Davao, Cebu, Iloilo, Pangasinan, Bacolod, Benguet, Nueva Ecija, Laguna, Bulacan, Manila, Batangas at iba pang lalawigan sa bansa.

Ang EBest Awards ay isa lamang sa mga inilunsad na programa ng Eat Bulaga sa pangunguna nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon, na walang sawa sa paghahanap ng mga programa para makatulong sa kapuspalad nating mga kababayan. Kaya naman patuloy pa rin silang binibiyayaan. Ang iba pang proyekto ng noontime show ay ang EB Classroom Project, EB Heroes, Isang Lapis Isang Papel Project at ang AlDub Libraries.

