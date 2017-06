Horoscope, June 10, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Upang maging lubos ang tagumpay at ligay, moderasyon ang dapat. Wag ubusin ang pera sa alak at blowout. Magtira sa araw ng bukas. Ang lahat ay lumipas ngunit ang salaping naipon ay maghahatid ng galak. Mapalad ang 7, 9, 28, 31, 40 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Agiel-Zazel-Aum.” Yellow at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Hindi dapat mainggit sa kaligayahan ng iba, maaari mo ring paligayahin ang iyong sarili kapag marami ka ng pera. Ngayon pa lang mag-ipon ka na. Mapalad ang 4, 12, 21, 27, 30, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Pad-Hani-Om”. Gray at purple ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Huwag bumili ng mga bagay na hindi kailangan. Ito ang tamang panahon upang magtipid. Sa pag-ibig, matutuwa ang kasuyo, sa sandaling nalaman niyang marami na kayong savings. Mapalad ang 8, 15, 23, 28, 33 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Navy blue at green ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Ito ang pinakamasuwerteng araw kung magsusuot ka ng kulay na white. Sa pinansiyal, larawan ng diyos na si Mercury ang gawing simbolo sa itatayong negosyo. Sa pag-ibig, kulay na white ang magpapalakas ng iyong karisma. Mapalad ang 5, 9, 28, 37, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Karaam-Aum”. Bukod sa white ang silver ay buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Maglaan ng salapi para sa kinabukasan ng mga mahal sa buhay. Sa pag-ibig, umiwas sa lipunan at ituon ang buo panahong at ang walang pagmamaliw na pagmamahal sa iyong pamilya. Mapalad ang 2, 17, 23, 26, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Malka-Halka-Tetra.” Green at pink ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa tahimik na bahay-dalanginan, mas lilinaw ang isipan kung paano makakaahon sa mga problema. Sa pag-ibig, kapag payapa ang puso at isip, isang maligayang relasyon ang kusang lalapit. Mapalad ang 7, 18, 25, 34, 40 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Namo-Om.” Violet at lilac ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Pahalagahan ang mga taong nagmamahal sa iyo. Gawing inspirasyon upang yumaman ang mga taong malapit sa puso mo. Nagtatampo ang kasuyo, uwian siya ng pagkaing malamig, madaling matunaw, masarap at matamis. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Niva-Araanam-Kebanam.” Green at orange ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Kung hindi mo susupilin ang sarili upang wag munang gumastos nang gumastos, paano ka yayaman? Sa pag-ibig, minsan dapat mong i-sacrifice ang sariling kaligayahan, alang-alang sa iyong minamahal. Mapalad ang 5, 17, 22, 34, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-We”. Red at orange ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Lutasin na agad ang problema. Wag nang hintaying lumaki nang lumaki ang tubo sa utang bago magbayad. Sa pag-ibig, batiin ang kasuyong matampuhin, upang uminit muli ang relasyon. Mapalad ang 6, 17, 24, 31, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Mimu-Soph-Agu-Ferrea.” Maroon at beige ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Panahon na upang humingi ng tulong. Isang kaibigang Aries ang mag-aabot ng malaking halaga. Sa pag-ibig, hingin ang ayuda ng minamahal upang mas madaling malutas ang mga problema. Mapalad ang 3, 21, 26, 33, 45 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Haram-Pad-Me-Om.” Green at pink ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Mag-ingat sa anumang bibigkasin, iwasang makasakit ng damdamin. Habang patuloy kang kinagigiliwan ng iyong kapwa, tuloy-tuloy na lalago ang kinikita. Sa pag-ibig, itikom ang bibig damhin ang init ng minamahal. Mapalad ang 7, 12, 22, 36 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Dosya-Om” Gray at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Kung hindi ka na mahal ng isang tao, hayaan mo na siyang mawala. Maghanap ng bagong iibigin sa katauhan ng isang Libra. Sa pinansyal, kung nalulugi ang negosyo ay huwag nang ipagpilitang ituloy pa, sayang ang pera. Mapalad ang 4, 9 19, 27, 39 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Mandala-Ketu-Ayin.” Purple at magenta ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Huwag manghinawa na tumulong sa kapwa. Habang isinasagawa ang public service, kikita ka ng malaking halaga. Sa pag-ibig, habang tumutulong sa kapwa nang bukal sa loob, kusang darating ang true love. Mapalad ang 2, 11, 19, 25, 34, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Agara-Sandhapa-Coronaria.” Black and white ang buenas.

