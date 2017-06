Jaclyn ipinahiya si Jake, 2 beses lang daw nagbigay ng sustento kay Ellie

TILA unstoppable itong si Jaclyn Jose.

She ranted anew against Jake Ejercito. Talagang ibinuking niya na dalawang beses lang pala itong nagbigay ng sustento sa anak na si Ellie.

“Kung makapag deman kayo, parang sustentado Nio si Elle 2 times Lang kayo gumastos, 1 hospital at 1 na 5k nakarinig pa Andi.”

“But di na alam public na ang kapal Nio ni gatas o kahit ano wala! But don’t worry gagapang ni Andi kakayanin wag Lang malaman ng fans mo na wala kayo ibinigay Pero ok kaya ni Andi yan.”

‘Yan ang magkasunod na message ni Jaclyn. Pinatutsadahan din niya si Jake and made him appear na duwag ang binata.

“Jake you never fought. Fight for Ellie, ni Hindi mo nga kayang ilaban kailangan mo pa mag lawyer. Pano ko pag titiwalaan mo ko sayo Kung kalaban lawyer at d ikaw. I challenge you alone to fight for Ellie. You are 27 years old. I heard your conversation,” dagdag pa ni Jaclyn.

Samantala, nakiusap ang kampo nina Jake at Laarni Enriquez na tigilan na ni Jaclyn ang kanyang rants sa social media at hindi ito nakakatulong sa kaso. We felt na gusto lang talagang ipahiya ni Jaclyn si Jake kaya ibinuking niya ang binata.

Against Jake naman ang opinion ng ilang netizens.

“In my opinion, Jake should fix himself first before he enters Ellie’s life in legal aspect. At 27 he’s still a student, no profession and still in his parents financial support. I don’t think his ‘raket’ can sustain even his lifestyle what more Ellie’s needs. Kung magpapakaama sya sa anak nya make sure established na sya at di na umaasa sa magulang nya.”

“Ngayon na malaki na si ellie at nalampasan na ni andie lahat ng pag subok bigla eto ang isang jake at pilit na pumapasok sa buhay ng mag ina pilit gustong maging ama bigla kay ellie BAKIT NGAYON LANG JAKE?

“Kung ako man ang nasa kalagayan ni andi baka hindi ko ipakita sa kanya ang anak ko para ano tapos na ang unos sa buhay nilang mag ina. Sa tingin ko hindi nya kailangan ang isang Jake Ejercito na hanggang ngayon ang sarili ay wala pang kasiguraduhan kung saan papunta.”