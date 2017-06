Jaclyn Jose wrong timing, winasak ang pag-asang magkaayos sina Andi at Jake By Cristy Fermin Bandera

TINGNAN n’yo nga naman. Sa isang panahong ang akala nati’y maayos na ang problema sa pagitan nina Jake Ejercito at Andi Eigenmann ay hindi pa rin pala. Nag-deactivate nga ng kanyang Twitter account si Andi, pero sino naman ang pumalit, sino naman ngayon ang salita nang salita at bato nang bato ng mga paghusga laban sa mag-inang Laarni Enriquez at Jake? Si Jaclyn Jose, ang ina ni Andi at lola ng batang si Ellie, ang pinakaugat ng isinampang joint custody ni Jake Ejercito na ikinabubuwisit ng aktres na naglabas ng kanyang saloobin sa social media. Nagulat ang abogado ni Jake na si Attorney Ferdinand Topacio sa mga pinagsasabi ni Jaclyn, humulagpos daw ang pag-asang maging maayos na sana ang kasunduan sa pagitan ng mga magulang ng bata, dahil sa kanyang mga pahayag na siguradong nakapanakit sa damdamin ng mag-inang Laarni at Jake. Sa halip na makatulong, ayon pa kay Attorney Topacio, ay lalo pang lalalim ang hidwaan sa pagitan ng mga magulang ng bata. Madaling intindihin na mahal na mahal ni Jaclyn ang kanyang anak at apo, wala namang kumukuwestiyon sa kanyang pagdedepensa, pero sana’y pinipili ni Jaclyn ang tamang tiyempo ng kanyang pagsasalita. Para sa halip na lumaki ang gap ng mga taong tunay na sangkot sa usapin ay mapaliit pa niya ‘yun, tutal naman ay pare-pareho lang nilang mahal si Ellie.

