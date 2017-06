Daniel: Nag-aaway din po kami ni Kathryn, kailangang pagdaanan n’yo yung hirap!

NA-STARSTRUCK sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo kay Richard Gutierrez na isa na ngang Kapamilya ngayon. Si Richard ang gaganap na hari ng bampira sa bagong serye ng KathNiel na La Luna Sangre.

Sa nakaraang grand presscon ng Kapamilya action-fantasy series, inamin nina DJ at Kathryn na hindi pa rin sila makapaniwala na katrabaho na nila ngayon sina Richard at Angel Locsin.

Para kay DJ, perfect choice raw si Richard sa role nito sa La Luna Sangre, “Nakakapanibago na nandito si Richard Gutierrez, ‘di ba? Nakita niyo ‘yung trailer pa lang, kuhang kuha niya ‘yung character. Para sa kanya ‘yun kaya siya nandito.”

Inamin din ng binata na pinanonood niya noon ang fantaserye ni Richard sa GMA 7 kung saan nakatambal nga nito si Angel, “Richard, pinapanood (kita) dati. Pinapanood ko yung Mulawin mo dati. Totoo yun! Totoo, totoo yun.”

Hirit pa ni Daniel habang nakatingin sa kanyang leading lady, “Sabi ni Kathryn kanina, ‘Hindi ako makapaniwala na nandito sila Richard.’ Huwag ka na mahiya, sinabi mo naman talaga ‘yun,” natatawang panunukso pa ni DJ sa kanyang girlfriend.

Sabi naman ni Kath, “Noong na-meet namin for the first time si Sir Richard, parang kami ni DJ, ‘Oh my God.’ Kasi ang bago na nakikita natin siya sa Kapamilya network. First time ko siya na-meet during the pictorial. Sabi namin, sobrang bagay siya for the role, sobrang perfect siya for the role.”

Sa panayam ng ilang mga reporter kay Richard pagkatapos ng presscon, sinabi nitong, “Maraming salamat kay Daniel, natutuwa ako na yung mga nagawa ko before na shows, napanuod niya at kahit paano na-inspire ko rin siya. Masarap sa pakiramdam na may effect na ganu’n.

“And I’m sure si Daniel ngayon sa position niya, in the future, ganu’n din yung magiging effect niya sa mga future stars,” pahayag pa ni Richard.

Magsisimula na ang La Luna Sangre sa June 19 sa Primetime Bida ng ABS-CBN sa direksyon ni Cathy Garcia-Molina under Star Creatives.

Bukod kina Angel at Richard, makakasama rin dito sina John Lloyd Cruz, Randy Santiago, Joross Gamboa, Ina Raymundo, Gelli de Belen, Sue Ramirez at marami pang iba.

***

Five years nang magka-loveteam sina Kathryn at Daniel at going strong pa rin ang kanilang samahan. Sey nila, communication at trust ang dalawa sa mga susi para magkaroon ng maayos na relasyon.

“Nandito na tayo sa limang taon. Sabi nila, ‘yong panlimang taon ‘yong pinakamahirap. Pero hindi dapat mag-alala ang mga tao para sa amin kasi sure naman ako na malalagpasan namin ito,” sabi pa ni DJ.

Hirit pa nito, “Oo, nagkakaroon din kami ni Kathryn ng problema. Nag-aaway din naman kami. Normal ‘yon, ‘di ba? Wala namang perpektong relasyon. Siguro sa ibang dimensyon meron, pero dito wala.

Kailangan n’yo pagdaanan ‘yong hirap para ma-realize n’yo kung gaano n’yo talaga kamahal ang isa’t isa.”

Singit naman ni Kath, “Mag-aaway at mag-aaway talaga kami ni DJ, lalo na kung pareho na kaming gutom, pagod, o kaya puyat. Gano’n talaga, e. Pero ang importante ay maayos din namin ‘yong problema namin. Gusto ko lagi naming pinag-uusapan ‘yong naging away namin.

“Ayoko kasing natutulog na hindi kami okay ni DJ. Sabi kasi ni Mama sa aming dalawa noon, ‘Wag n’yo palipasin ang isang buong araw na hindi kayo nagkakaayos.

“Baka hanggang pagtanda n’yo madala n’yo ‘yong ugali na hindi n’yo maayos o pinag-uusapan ang mga bagay-bagay. Hindi okay ‘yon,” esplika pa ni Kathryn.