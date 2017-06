Lihim ng boobs ni female star ibinuking ng stylist By Cristy Fermin Bandera

LUKRING na lukring ang mga talagang nakasubaybay sa career ng isang young actress dahil sa matindi niyang pagdedenay sa mga nakakapanibagong bahagi ng kanyang mukha at katawan. Nagugulat kasi ang mga taong dati na niyang nakakatrabaho, pati ang mga artistang ilang panahon na niyang nakakasama sa mga serye ay naninibago sa kanyang itsura, sigurado ang mga ito na may mga ipinagalaw na parte ng katawan niya ang young actress. Pero sa kabila nu’n ay iling nang iling ang female personality kapag may nagtatanong sa kanya kung bakit biglang nagbago ang kanyang itsura. Wala raw siyang ipinagawang kahit ano, hindi raw siya salamat po, doktor beauty, wala raw talaga. Komento ng isang source na hindi na nakapagpigil pa sa kadedenay ng young actress, “Ano’ng wala? Sus naman! Nakakaya niyang idenay ang mga ipinabago niya? ‘Yung dibdib niya, walang ginawa du’n? “E, ilang beses na namin siyang nakatrabaho, hindi naman ganyan kasuplada ang boobs niya, ‘no! E, bakit ngayon biglang lumusog, bakit ang laki-laki na ngayon? “Huwag niyang sabihin na dahil ‘yun sa pagdyi-gym niya, ‘no! Napakatagal na niyang gym nang gym, pero hindi naman lumalaki ang boobs niya!” nakairap na komento ng aming kausap. Tawa naman nang tawa ang isang stylist na nakatrabaho rin ng young actress, malaking problema pala nu’n ng girl ang kanyang dibdib, bumabagsak kasi ang mga outfit niya dahil walang humaharang. Sabi ng becki, “Tantanan niya tayo, ‘no! Hirap na hirap ako sa paghahanap ng mga outfit niya nu’n, kasi nga, bumabagsak ang blouse niya, dahil sa kawalan niya ng boobs! “Dapat, e, hindi na lang siya nagdedenay, deadma na lang sa mga nang-uurirat, dahil flat-chested na talaga siya, walang kaumbuk-umbok ang harapan niya!” madiing patotoo ng becking stylist. Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, totoo nga bang hindi lang impostora ang babaeng ito, kundi liar pa?

