Jaclyn Jose kay Jake Ejercito, Laarni Enriquez: Ubos na ang pasensiya ko sa inyo!

WALANG sustento, hindi kayang ipaglaban ang anak at dati raw itinago sa damuhan ang kanyang mag-ina.

Iyan ang akusasyon ni Jaclyn Jose sa ama ng kanyang apo na si Ellie, na si Jake Ejercito.

Binasag na ni Jaclyn ang katahimikan tungkol sa issue between her daughter Andie Eigenmann and her ex-boyfriend Jake Ejercito. Ang masama pa nito, damay din sa galit ng aktres ang nanay ni Jake na si Laarni Enriquez!

Sa kanyang Instagram post, maraming ibinunyag ang award-winning actress laban kay Jake.

Sa isang mahabang post accompanied by a picture idinaan ni Jaclyn ang kanyang galit.

“Jake, ubos na pasensiya ko sa inyo. This is the 1st time i am gonna talk about you and your mom? In public! Pinapalabas nio in private that my daugther is not capable in raising Ellie? For that law suit? Kelan ka ba andito? Kelan namin pinag damot si aellie? Pakibalik apo ko kasi bibilhan ko pa ng uniform at scholl supply! Ano naibigay nio? Photos ? Posting? D naman alam ng tao? Publicly kung ano ka bilang ama! Kahit 1 mineral water d kayo nag padala! 3 years bago nio nalaman? Wag ! Pls. Nakikiusap ako sa inyo.June 22 hearing abt what? Na gusto mo pag andito ka sa iyo si Ellie? Ni hindi mo nga kayang ipaglaban sarili mo! Try me ajake! My grand child have a good heary you know that i will not allow any one to take that away from her.”

Naiipit ngayon ang bata sa custody battle between her parents. Naghain ng joint custody at visitation rights si Jake sa korte.

Samantala, isang @ainah060 naman ang sinagot si Jaclyn na kung bakit pa kailangan i-post ang ganito sa social media. Bakit hindi na lang daw nila ito idaan sa korte ang lahat?

“Eto lang po, kung napalaking maayos si andi hindi naman siya mabubuntis ng hindi niya alam kung sino ang ama. di ba?? kayo HO ni andi ang panay ang putak sa social media at ito yung mas nakakasira sa apo ninyo. nalalaman tuloy ng lahat hindi ba pwedeng kayo kayo na lang mag away? bakit kailangan ipost nyo pa lahat ng hinaing ninyo? bakit hindi kayo mag usap. nasa court na nga di ba? edi lumaban kayo dun. wag ninyo sasabihin maimpluwensya sila oo siguro at may yaman pero manalig din tayo kung malinis konsensya nnyo at in good faith lalabas ang resulta ng FAIR. kung maimpluwensya sila at totoong powerful edi sana hindi nakulong si erap at hindi naka detain si jinggoy.” mahabang post ng netizen.

“Wala ka alam d kami kinakausap ng mga taong yan.” ang very short answer naman ni Miss Jaclyn.

In another separate post, sinabi ni Jaclyn na handa siyang saluhin lahat ng bashing para sa anak at apo nya.

“I bash nio ako i will take it all. Eto lang ang puede ko iragalo sa anak ko sa bday nia. Kayo mga bashers ni Andi? Kilala nio ba ang anak ko.most probobly not. I am speaking not for Andi but a grand mother to make Jake and her family not to take this for granted.na papatulan ko na kayo..”

In the comments section, sinabi ni Jaclyn na may time pa raw na tinulak pa ni Jake ang mag-ina dahil tinatago raw nito ang dalawa sa kanyang ama na si Erap.

“Arguement natin sana sa atin lang yun pinalaku mo eto .dont you see the wonder of Ellie? Dont you feel the purity of my grand child ? She is so lively and living and caring.not only to you but to Isaih to Ika To Jacob to your mom and erap…nakalimutan mo na ba kung paano mo i push sa bushes yung mag ina kasi d pa alam ng dad mo kung paano nag tiis na mahalin ka ni Andi ng sobra sobra pero i push mos sa bushes kasi anjan dad mo?”

Sinabi din ng Cannes Best Actress ay ni minsan hindi raw pinaglaban ni Jake ang pagiging ama niya kay Ellie kaya hindi nya kayang ipagkatiwala ang apo nya rito.

“Jake you never fought. Fight for Ellie,ni Hindi mo nga kaya ilaban kailangangan mo pa mag lawyer. Pano ko pag titiwalaan apo ko sayo Kung ang kalaban lawyer at d ikaw. I challenge you alone to fight for Ellie. You are 27 years old. I heard your conversation”

“Kung makapag demand kayo ,parang sustendado Nio si Ellie 2 times Lang kayo gumastos 1 hospital Atkin at 1 na 5k nakarinig pa Andi .” dagdag pa ni Jaclyn.

“But I na alam public na ang kapal Nio ni gatas o kahit ano wala! But don’t worry gagapang ni Andi kakayanin wag Lang malaman ng fans mo na wala kayobinibigay Pero ok kayanin ni. Andi yan”