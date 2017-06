Kadramahan ni Kris sa social media wa na epek

HINDI lang si Wacky Kiray at iba pang natutulungan ni Vice Ganda ang dapat magpasalamat sa magaling na TV host-comedian.

Kahit ang mga product endorsements at services na nagiging parte na ng kanyang mga “patawa” at biglaang spiels sa It’s Showtime ay dapat ding maging grateful sa very smart na komedyante. Pero mas dapat sigurong mag-thank you si Kris Aquino kay Vice dahil despite her absence sa mundo ng showbiz ay naaalala pa rin siya dahil sa mga punchlines ng kanyang “asawa”.

Gayang-gaya kasi ni Vice ang pagsasalita at pagtawa ni Kris na kinaaaliwan talaga ng madlang pipol. At dahil nga riyan ay nananatiling “buhay” ang mommy nina Joshua at Bimby sa isip at puso ng mga manonood na matagal-tagal na ring hindi nakikita sa telebisyon.

q q q

Kapag kasi si Kris Aquino ang nag-e-emote sa mga panahong ito, mukhang wala nang nagkakainteres o naniniwala sa kanya. Nang sagutin niya ang isang netizen sa wish nitong makabalik si Kris sa ABS-CBN, nag-dialogue pa ito ng, “Ayaw na nila sa akin.”

Umaasa siguro si Kris na muli siyang pag-uusapan sa one-liner niyang ‘yun, pero sad to say, hindi man lang ito umabot sa normal niyang “hits” at “likes” gaya ng dati.

Mahirap at masakit na maituturing ang pinagdaraanan ngayon ng TV host. At kung hanggang kailan ito mararanasan ng dating tinatawag na Queen Of All Media, ay kayo na mga Ka-BANDERA ang sumagot niyan.