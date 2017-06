Ex-showbiz couple friends pa rin, may kanya-kanya nang lovelife By Cristy Fermin Bandera

DAHIL sa sitwasyon ngayon ng isang showbiz couple na nagkahiwalay ay maraming naniniwala na mas mabilis makapag-move-on ang babae kesa sa lalaki. Nakakalakad agad nang pasulong ang babae at napag-iiwanan ang lalaki. Matagal nang nagkahiwalay ang mag-asawang ito, naging kontrobersiyal din ang kanilang hiwalayan, nakisawsaw pa nga sa separasyon nila ang kani-kanilang pamilya. Nagtuturuan sila ng sisi kung sino ang nagkulang, pati ang mga kaibigan nila ay nagtalu-talo, dahil sa pagkakilala nila sa dating mag-asawa. Pag-alala pa ng aming source, “Kasi raw, e, napakairesponsable ng guy, ang girl lang ang trabaho nang trabaho. Pero may mga nagtatanggol naman sa lalaki. Kahit daw hindi siya nakikitang umaarte, e, hindi niya naman ginugutom ang family niya. “Kasi nga, e, nand’yan ang mama mia niya na nagbibigay sa kanya ng suporta. Lahat-lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak, e, si lola ang nagbibigay. “‘Yun ang madalas nilang pagtalunan nu’ng nagsasama pa sila. Hanggang kailan aasa na lang ang lalaki sa mommy niya? Ang laki-laki ng katawan niya, bakit hindi siya magtrabaho? “Magsikap siya, kumilos siya, para hindi na siya umaasa sa mommy niya na hindi na rin naman masyadong visible ngayon sa pagkanta,” kuwento ng aming source. Hanggang sa tuluyan na nga silang nagkahiwalay, naghihiraman sila sa kanilang mga anak, naging maayos naman ang samahan nila bilang magkaibigan na lang. “Pero mas naunang nakapag-move-on ang girl. Discreet lang siya sa pakikipagrelasyon, hindi niya ‘yun ipinagbabanduhan, pero may nakarelasyon agad siyang businessman na related sa isang sikat na female personality. “Pagkatapos nu’n, may boyfriend siyang foreigner ngayon, maayos ang relasyon nila, mukhang sa altar pa nga ‘yun mauuwi. Ang guy naman, e, nakipagbalikan sa dati niyang karelasyon nu’ng bagets days pa nila. “Ganu’n nga yata kapag mga bata pang nag-aasawa. Hindi pa sila handa sa responsibilidad. Legally blind pa sila sa magiging takbo ng buhay nila dahil mga bata pa nga sila. “Tama, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday? Kilalang-kilala n’yo ang dating magdyowang ito!” pagtatapos ng aming impormante.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.