Gusto ng magpakasal

Dear Sir Greenfield, Magpa-five years na ang relasyon namin ng kasalukuyan kong girlfriend sa darating na June 13. Halos ginagawa na namin ang ginagawa ng mag-asawa maliban na lang sa kami ay hindi pa kasal. Gusto na ng girlfriend ko na magpakasal kami baka raw kasi bigla siyang mabuntis at ako naman ay gusto ko na rin na mag-asawa at makapagtayo ng sariling pamilya. Balak naming magpakasal sa susunod na taong 2018. Ang problema ay wala kaming pera na pampakasal, lalo na at ang gusto ng girlfriend ko at ng mga magulang niya kahit simple lang daw ay sa simbahan. Nakikita rin po ba sa guhit ng palad kung ang isang tao ay biglang magkakapera ng malaking halaga, halimbawa ay mananalo sa lotto, para makapagpakasal na kami sa simbahan sa susunod na taong 2018? November 13, 1989 ang birthday ko at July 4, 1991 naman ang birthday ng girlfriend ko.

Umaasa,

Aldryn ng Liloan, Cebu

Kapansin-pansin nga ang Guhit ng Biglang Suwerte sa iyong palad (Illustration 1-1 arrow 1.). Ito ay malinaw na tanda na may pagkakataon o mga sandaling bigla kang magkakapera ng malaking halaga, maaaring sa biglang pakikipag-sapalaran o kaya naman ay bigla kang makapulot ng malaking halaga ng hindi mo inaasahan.

Matutuloy ang inyong kasal sa 2018, may pera man o wala – ito ang nais sabihin ng baharang Eight of Diamonds, Ten of Hearts at Ace of Diamonds, (Illustration 1.). Nagsasabing dahil wagas at tunay na pag-iibigan na nasa inyong puso ng iyong nobya, gagantimpalaan kayo ng Maykapal ng malaking suwerte at sa nasabing taong 2018, bigla kayong magkakapera ng malaking halaga.

