Manlolokong male star sira ang diskarte kay singer-actress By Cristy Fermin Bandera

NASIRA pala ang galing ng isang male personality sa kanyang kahenyuhan sa panggagamit sa mga taong nagpapakita ng pagmamahal at interes sa kanya sa isang singer-actress na mas tuso kesa sa kanya. Mismo! Lahat kasi ng nakakarelasyon ng male personality na ito ay iniiwan niya nang luhaan. Lupaypay ang bulsa at huli na para malaman ng mga ito na ang galing-galing pala talagang manghipat ng kadatungan ng lalaking personalidad. Pero may nakatapat ang aktor, naging karelasyon niya ang isang singer-actress na akala niya’y parang inahing baka niyang magagatasan, pero nagkamali siya. Kuwento ng aming source, “Wasak siya sa babaeng ‘yun! Akala pa naman ni ____ (pangalan ng male personality), e, magegetlakan niya ang girl ng mga gusto niya, kaso, hindi siya nagtagumpay. “Nu’ng ipanganak pala ang babaeng ‘yun, e, sarado at naka-zipper ang bulsa, kaya kahit anong paramdam ng aktor, e, nagsasayang lang siya ng laway! “Wala siyang makuha, talagang magaling sa paghawak ng kabuhayan showcase niya ang girl, hindi malaman ng guy kung paano niya maiisahan ang girl na natutuhan na rin niyang mahalin,” natatawang sabi ng aming impormante. Matalino man daw ang matsing ay napaglalalangan din. ‘Yun mismo ang nangyari sa male personality na ang dami-dami nang nakakarelasyong babae at becki. “Nu’ng maramdaman na ng babae na mukhang anda ang guy, e, unti-unti na siyang dumistansiya. Ramdam naman kasi ‘yun ng babae, magaling maglambing ang lalaki. “Nu’n lang naniwala ang singer-actress na matindi nga pala ang male personality na ‘yun! Totoo pala ang mga kuwentong nakarating sa kanya kung paano iniwan na parang natuyuang fish pond ang bulsa ng isang becking matagal na nakarelasyon ng guy. “Loko! Bago pa nakaporma ang male personality, e, pinukpok na agad siya ng hammer sa ulo ng babae. Wala ba kayong mga kamay d’yan, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday?” pagtatapos ng aming source.

