Sharon: Pinakasalan po ako ni Kiko dahil sa katawan ko!

SA kabila ng mga naging pahayag ni Megastar Sharon Cuneta tungkol sa estado ng relasyon nila ni Sen. Kiko Pangilinan, marami pa rin ang naniniwala na merong matinding problema ang mag-asawa.

Sabi ng bashers, sana raw ay magpakatotoo na lang si Sharon at amining hindi talaga okay ang marriage nila ng senador, hindi yung kung anu-ano pa raw ang mga ine-emote nito. Giit ng basher, “Sabi niya wala siyang problema sa pera, mayaman pa rin siya pero ang drama niya, wala siyang cash kaya hindi niya mabili ang dream house niya sa US! Ang gulo niyang kausap!”

Narito ang naging paliwanag ni Mega about this, “Please understand that when wealthy people say they owe money and have no one to help them, all they mean is that, ‘They have no one to help them,’ and that ‘they actually have enough money to pay for what they have to (kaya nga nakaka-travel pa ng magandang class sa eroplano papuntang ibang bansa). But just do not have enough cash to buy their dream house in, let’s say America, which costs anywhere between under $4 million to $15 million.”

Hirit pa ng The Voice Teens coach, pwede naman siyang humingi ng tulong kay Kiko pero ayaw na raw niyang abalahin ang asawa sa kanyang problema, “Alam naman nating lahat na I didn’t marry Kiko for his money. He married me for my body,” pagbibiro pa ni Sharon sa panayam ng Toinght With Boy Abunda.

Hirit pa niya, “Si Kiko gives me all his moral support, and everything that he can. Eh, hindi naman magnanakaw ‘yong asawa ko so hindi naman akong puwedeng umasa sa kanya.”

Feeling namin, naguguluhan lang si Mega sa takbo ng buhay niya ngayon. Pasasaan ba’t matatahimik din ang kanyang personal na buhay. At wala rin kaming nakikitang masama kung magsumbong siya sa kanyang social media accounts ng kanyang mga saloobin dahil karapatan naman niya ‘yan bilang tao.

Kumbaga, walang basagan ng trip!

Samantala, may mga nagtatanong naman kung nasaan na nga ba ang anak ni Mega na si KC Concepcion. Bakit daw nowhere to be found ang Mega daughter?

Mula nang pumutok ang kontrobersya tungkol sa kanyang nanay at kay Sen. Kiko ay wala pang naririning na anumang komento ang madlang pipol mula sa kanya. Tuloy iniisip ng mga tao na wala siyang paki sa pinagdaraanan ng kanyang nanay.

Oh well, may sarili na ring buhay si KC tsaka baka ayaw na rin niyang makialam sa kanyang parents.