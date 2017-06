Sinon ‘Rogelia’ Loresca tapat sa British husband ‘Hindi pa naman ako nanlalalaki kaya wala siyang problema!’ Bandera

AGAW-EKSENA ang Eat Bulaga Dabarkads na si Sinon Loresca sa presscon ng bagong afternoon series ng GMA na Impostora na pagbibidahan ni Kris Bernal. Rumampa ang macho gay TV host-actor sa media conference ng Impostora suot ang kanyang signature high heels at super ikling shorts at game na game na nag-pose sa harap ng mga reporter at photographer sa event. In fairness, maganda ang role ni Sinon sa bagong teleserye ng Kapuso Network, siya ang isa sa mga magiging best friend ni Nimfa, ang chakang karakter ni Kris sa kwento. Siya ang isa sa mga magtatanggol kay Nimfa laban sa mga mang-aapi at manlalait sa dalaga. Sabi nga ni Kris, sa sandaling panahon na nakatrabaho niya si Sinon ay nakagaanan na agad niya ito ng loob, “Sobrang comfortable ko na sa kanya agad. Saka very approachable siya, kapag malungkot talaga ako after crying scenes, lalapit siya sa akin, patatawanin niya ako. Alam na niya ‘yung gagawin niya para mag-switch ako agad, na maging happy ulit ako.” “Siya talaga nakakapagpa-take two sa akin. Sabi ko nga, ‘Hindi ako magaling na artista kasi ambilis kong matawa sa ‘yo.’ Kasi may ginagawa siya na hindi naman namin ginawa sa rehearsal, kaya natatawa ako bigla. Tapos sabi ko sa kanya, ‘Uy minsan naman kapag may naisip ka, sabihin mo agad sa akin para handa ako. Itatawa ko na bago mag-take.’ Sobrang husay niya,” papuri ni Kris kay Sinon. Samantala, pansamantala munang mawawala si Sinon sa Eat Bulaga dahil dadalawin niya ang kanyang British husband sa London sa susunod na linggo. Ilang araw lang naman daw siyang mawawala dahil hindi siya pinayagang magbakasyon nang matagal dahil sa kanyang mga commitments. Ayaw pa rin niyang banggitin ang identity ng kanyang asawa dahil may pinoprotekdahan daw itong imahe sa bansa nila, “Yes, very discreet siya sa trabaho niya para hindi malaman na gay siya. He’s very straight acting. Alam naman ng relatives niya. “We also have pictures ng kasal namin, may photos kami sa mga travel namin abroad, pero sa amin lang ‘yun, hindi namin pino-post sa social media,” kuwento pa ni Sinon. Hirit pa ng EB Dabarkads sa isang panayam, “He’s a very private person. He’s 38 years old, bata pa siya. I’m 28 years old, 10 years ang age gap namin.” Ikinasal si Sinon sa kanyang asawang Briton noong 2010, ang kanyang partner daw ang nag-propose sa kanya. Nagwo-work naman daw para sa kanila ang long-distance relationship. “He’s so supportive sa akin. Walang problema sa kanya kung mag-work muna ako dito sa Pilipinas. Alam kasi niya na matagal ko nang pangarap mag-showbiz. Tsaka, faithful ako, hindi pa naman ako nanlalalaki.” Anyway, mapapanood na ang Impostora ngayong Hunyo sa Afternoon Prime ng GMA. Makakasama rin dito sina Rafael Rosell, Ryan Eigenmann, Assunta de Rossi, Aicelle Santos, Rita Daniella, Vaness del Moral, Dayanara Shane, Yuan Francisco, Elizabeth Oropesa at James Blanco. Ito’y sa direksyon ni Albert Langitan.

