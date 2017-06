Interior designer type makabarilan sa kama si Arjo By Cristy Fermin Bandera

MAY kaibigan kaming interior designer na hindi tumatanggap ng kahit anong meeting sa kanyang mga kliyente hanggang hindi nito natatapos panoorin ang tatlong magkakasunod na serye ng ABS-CBN. Puwedeng makipagkita sa kanyang kamiting si Kumareng Sonia nang hapon, o kaya’y gabing-gabi na, dahil tapos na nitong tutukan ang Ang Probinsyano, My Dear Heart at A Love To Last. “Kapag tinatanong ako ng mga amiga ko kung bakit ba ako masyadong attached sa tatlong teleserye ng Dos, ang isinasagot ko lang, e, bakit ba? May ibinaba na bang batas na bawal manood ng mga palabas na nakapagpapaligaya sa tao? “Wala na, tapos na ang boksing kapag ganu’n ang sinasabi ko. Kilala mo ako, maldita ako sa mga ganyang serye, bumibitiw agad ako kapag nakakapansin na akong maraming butas ang script nila. “Pero ang tatlong ‘yun, e, wala akong pakialam! Gusto ko ngang makilala si Arjo Atayde. Gusto kong patunayan sa sarili ko kung pahihirapan din ako ng anak ni Sylvia Sanchez kapag naging magka-close na kami, echos! “Ang galing-galing niyang kontrabida, sa totoo lang! Gusto ko siyang alagaan! Kung ang tipo ni Coco Martin na sobrang angelic ng itsura, e, tititigan ko lang sa maghapon, si Arjo, gusto ko siyang makabarilan sa kama! Charot!” parang seryoso na parang nagkokomedyang pahayag ni Kumareng Sonia. Ganu’n ang iniwanang marka ni Arjo Atayde sa manonood. Sana raw ay magkaroon agad ng kasunod na serye ang magaling na aktor para hindi mabantilawan ang kanyang talento.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.