Dating aktres kakasuhan ang RWM sa pagkamatay ng asawa By Ervin Santiago Bandera

NAKIKIPAG-USAP na raw ang dating aktres na si Azenith Briones sa kanyang mga abogado para sa pagsasampa ng kaso laban sa Resorts World Manila. Isa ang kanyang asawang na si Eleuterio Reyes sa mga namatay matapos ang nangyaring pag-atake ng nakilalang gunman na si Jessie Carlos sa loob ng RWM noong Biyernes nang madaling-araw. Sa ulat ng ABS-CBN, sinabi ni Azenith na balak nilang mag-file ng official complaint laban sa nasabing casino. “Ang bulok ng intelligence. Nasaan kayong mga security? Kasi kasiraan na rin ng Resorts World iyon. Gusto n’yo po bang pumunta doon kung ganito ang nangyayari?” ang sabi pa ng dating aktres na isa sa nagbida sa pelikulang “Temptation Island”. Sa kuwento ni Azenith, nasa RWM daw sila ng asawa noong maganap ang malagim na insidente para sa isang meeting. Sandali silang naghiwalay ng mister dahil bumili siya ng pagkain. Ilang sandali lang ay nakarinig na siya ng sunud-sunod na putok mula sa casino area. Sa inisyal na report, nakita raw ang bangkay ng asawa ni Azenith sa loob ng banyo kasama ang iba pang guest at staff ng RWM kung saan sila na-suffocate dahil sa makapal na usok na galing sa sinunog na casino. Nangako naman ang pamunuan ng RWM na bibigyan nila ng P1 million ang bawat pamilya ng mga namatay na biktima.

