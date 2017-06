Pia Wurtzbach tinawag na sinungaling; peke raw ang life story

SINUNGALING daw si Pia Wurtzbach.

Iyan ang akusasyon ng half brother mismo ni 2015 Miss Universe matapos maipalabas sa MMK ang lifestory ng beauty queen na pinagbidahan ni Liza Soberano noong Sabado.

Sinabihan ni Alexander si Pia na sinungaling. Hinamon din nito ang kanyang half sister na magpapalit na ng kanyang apelyido kung talagang galit ito sa kanilang ama.

Inalmahan ni Alexander at ina nito ang pagsasadula sa buhay ng dalaga lalo pa’t ang parte kung saan ipinalabas na iniwan si Pia at ang pamilya nito ng kanilang ama para sumama sa bago nitong asawa. Ikinagalit din ni Alexander ang pagpapalabas na hinihingan lang ng pera si Pia noong panahon na nagkasakit ito.

Ayon sa kanilang mga post sa Facebook, kaya raw iniwan ng ama ni Pia ang kanyang ina ay dahil nagkaroon ito ng affair sa ibang lalake at kailanman ay hindi sila nanghingi ng pera sa beauty queen.

“What a hell are you doing Pia Alonzo Wurtzbach, making a false story oh yeah you are a big liar your papa never ask money from you, shame to yourself…Your mama got an affair with neighbor name Jojo, that’s why papa abandoned your mother and you pretty wow know that all…” ang post ng second wife ng ama ni Pia na si Robie Asingua.

“Sa lahat lahat ayaw ko yung sisiraan mo ang patay na.wala ng kinalaman yun eh. Karmahin sana kayo parang walang pinagaralan. Wag mung dadalahin ang apelyedo na yan kung alam mo ganyan ugali ng tatay mo. Kala ko ba babaero sya at wala sya kwenta bakit mahal mo pa rin sya. your a freaking liar don’t use my father’s surname if you don’t like him you’r a millionaire now so change it! Don’t say your money will help you.you are a liar!!!?,” ang galit na post naman ni Alexander sa kanyang Facebook.

Kanina, nagpahabol pa ito na tila patama naman sa mga nambash sa kanya.

“Last post sa lahat bago kayo mag salita cguraduhin nyu totoo. Kaalaman sa lahat may unang asawa ang nanay ni pia at si sarrah ay hindi nya kapatid kaya mag dahan dahan kayo mag salita mga bashers purkit d nyu alam istorya ng buhay namin ganyan kayo Last post!!”

Hanggang ngayon ay wala pa ring tugon si Pia sa mga akusasyon laban sa kanya.