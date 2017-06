Kilalang aktor walang trabaho pero nagpapatalo ng libu-libo sa casino

HULA hoop: Usung-uso ang paalalang “Watch your back” sa taong pinag-iingat lalung-lalo na sa kanyang kaaway. Any moment nga naman kasi’y baka undayan na lang siya nito ng saksak.

Pero kakaiba ang kuwento ng aming reporter-friend nang magawi ilang gabi lang ang nakararaan sa isang dinarayong casino na nakasanayan na niyang puntahan. No, he’s not an inveterate gambler na nagpapatalo ng malaking pera sa tumutunog na makina, kundi ang sikat na aktor na ito katalikuran lang pala niya.

Kung tutuusi’y hindi na bago ang kuwentong pagpipindut-pindot ng aktor sa slot machine sa pag-asang magluluwa ito ng pera na parang nagbutas ka lang ng malaking alkansiyang Buddhang eskayola. Nakunan pa nga siya noon ng mga litrato habang prenteng-prenteng nakaupo sa harap ng slot machine taken on separate days pero pareho pa rin ang kanyang suot.

Back to our reporter-friend na nasa likuran lang pala ng aktor na ‘yon, himself also a hopper from one slot machine to another, “Sinipat-sipat ko siya, hindi niya ako namukhaan. Talo na siya nang P100 thou kaya lumipat siya sa ibang slot machine!”

Let’s face it, P100 thou—by any language—is P100 thou. May mararating na ang halagang ‘yon, pero ipinatalo lang ‘yon ng aktor nang ganu’n-ganu’n lang?

Hindi tuloy naiwasang mag-ispekula ang mga taong nabaha-ginan ng kuwentong ‘yon. Kung totoong isa siyang chronic gambler, saan niya pinupulot ang ipinangsusugal niya? Hindi ba’t wala naman siyang regular work sa showbiz?

Ah, pagre-realize ng isa pang nakarinig ng kuwento, “Wala man siyang trabaho sa showbiz pero mas may pinagkukunan siya para tustusan ang bisyo niya!”

Wonder what his source is. Pero saan man daw nanggagaling ang ipinangtataya ng aktor, sana raw ay maalala man lang niyang kumustahin ang ilang mga kaibigan niya na madalas niyang kalampagin noong nangangailangan siya.

Tama, ‘yun ang ipektib!