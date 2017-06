Sharon bilyonaryo nga pero malungkot naman ang personal na buhay

PINAGKUWENTUHAN naming magkakaibigan ang mga problemang dinadala ngayon ni Sharon Cuneta.

Tama ang reaksiyon ng aming mga kausap, mahirap ding maging Megastar, dahil parang wala kang kara-patang magsumbong ng mga problema mo sa publiko.

“E, tao lang naman si Shawie. Parang tayo lang, nagagalit, natutuwa, nagugutom, nagsi-CR!” sabi ng isang kagrupo namin.

Totoong-totoo. Ang pagkakaiba nga lang ni Sharon sa mga ordinar-yong tao ay natututukan siya ng mga camera, nasisinagan ng mga ilaw, dahil sikat nga siyang artista.

Pero may mga panahon ding hindi na niya kinakaya ang kanyang mga problema, kaya kesa sa magmukmok at isiping lahat ‘yun na baka malukaret pa siya, nagsusumbong na lang siya sa sociala media at sa mga kababayan natin.

“Aminado siya na bago pa sila ikinasal ni Senator Kiko Pangilinan, e, bil-yonaryo na siya. Sa dami ba naman ng mga successful projects niya at sa mga na-invest niya nu’ng kasagsagan ng career niya, e, totoo naman ‘yun.

“Hindi pagyayabang lang ang sinasabi niya. Pero what’s sad is, hindi siya napaliligaya ng kayamanan niya. At ‘yun ang nakakalungkot. Meron na siya ng lahat-lahat, sobra-sobra ang kayamanan niya and yet, she’s still not complete.

“Mahirap ding maging kasingsikat at kasingyaman ni Sharon. Bird in a golden cage siya. Sikat at bil-yonaryo nga siya, pero puro luha naman ang kasama niya.

“Gusto ko pa rin ang simpleng buhay lang. ‘Yung kapag nand’yan na ang electric bill, e, namomroblema ka na sa pagbabayad. Wala pa ring tatalo sa simple life.

“Walang complications, wala kang iniintinding naluluging negosyo mo, simple lang! You eat three square meals a day, nabibili mo ang gusto mo kapag may sumobra kang budget, panalo na ‘yun!” reaksiyon ng kaibigan naming si Tita Cris Tan.