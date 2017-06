Sharon umamin na: Hindi perfect ang marriage namin ni Kiko!

INAMIN ni Megastar Sharon Cuneta na hindi rin perfect ang marriage nila ni Sen. Kiko Pangilinan. Tulad ng ibang mag-asawa ay dumaraan din sila sa mga pagsubok.

Sa panayam ng Tonight With Boy Abunda, nagsalita na si Sharon tungkol sa estado ng relasyon nila ng senador, aniya, “Kiko and I don’t have a perfect marriage. Who does?

“There are times gusto mong iwan, there are times gusto mong patayin. Ganu’n lang naman, di ba? Lahat ng mag-asawa, may mga ganu’n. Just being frank and honest,” pahayag ni coach Sharon.

Malaking factor din daw sa maayos na pagsasama ng mag-asawa ang intindihin at tanggapin ang pagkakaiba ng karakter ng bawat isa, “Because you know he’s an upright guy. He’s a very good man.

That’s why I married him. It’s just that we didn’t grow up in the same household, with the same parents, with the same setup.”

Nang tanungin ng host ng programa na si Boy Abunda ang tungkol sa litrato nila ng kanyang mga anak na ipinost niya sa social media na may caption na: “The only four people in the whole wide world I would give my life for.”

“Kasi pinanganak ko yun e. At yung isa inampon ko at sumumpa akong maging nanay. Hindi ko naman pinagbuntis si Kiko,” paliwanag ni Mega.

Samantala nilinaw din ni Sharon ang balitang naghihirap na siya at wala na siyang pera base sa post niya sa kanyang social media account noong nasa Amerika siya para magbakasyon. Nabanggit kasi ni Sharon na may pinasukan siyang good investments kaya marahil naubusan siya ng liquid o cash on hand.

Paliwanag niya, “My investments cost 8 to 9 figures and it’s not easy to sell something that costs P150 million. That’s like $3 million. I have enough. I am sorry and I don’t mean to brag, I am not bankrupt. I have been a billionaire before I married Kiko.

“Ibig lang sabihin, I owe so much money and there’s no one to help me ang parang kung nandito lang ang daddy ko…ang dami niyang tinulungan yumaman, tapos wala pala akong malalapitan,” aniya pa.

Nabanggit na rin ng The Voice Teens coach na noong namatay ang magulang niyang sina Pasay City Mayor Pablo Cuneta at Elain Cuneta ay wala silang minana dahil naloko sila ng taong pinagkatiwalaan ng magulang nila.

Sa madaling salita kaya maraming hinaing pa rin sa buhay si Sharon ay hindi pa rin siya nakaka-move on sa ginawang panloloko sa pamilya nila.

Sinabi rin ng Megastar na na-depress siya dahil hindi natuloy ang pelikula nila ni Gabby Concepcion na pinaghintay siya kaya nasayang daw ang buong taon niya sa wala. Pero bago matapos ang 2017 ay uumpisahan na niya ang kanyang pelikula mula sa Star Cinema.