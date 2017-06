Horoscope, June 04, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Patuloy na magsasabog ng biyaya ang zodiac sign na Gemini. May hatid ng maraming salapi at matamis na pag-ibig. Laging lumabas ng bahay upang mas madali masagap ang suwerte. Mapalad ang 4, 13, 22, 28, 31 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Narahayana-Om.” Lilac at white ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Ilihim ang layunin sa halip na ipagyabang upang mas madali mo itong makamit. Sa pag-ibig, isang Libra ang lihim na nagkakagusto sa iyo. Wag mo ng alamin kung sino siya baka magkasala ka lang! Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Govinda-Om.” Gray at violet ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Ang lahat ng bagay ay lumilipas. Mag-ipon ng maraming pera sa halip na gumastos upang magkaroon ng peace of mind at security para sa future. Sa pag-ibig, panatiliin ang pakikipagrelasyon sa isang Virgo. Mapalad ang 2, 19, 29, 37, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Harin-Arham-Om.” Red at green ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Wag mag-aalala sa tulong ng isang kamag-anak, makakabayad ka rin ng unti-unti sa mga pagkakautang. Sa pag-ibig, bago tuluyang mawala ang minamahal, ipadama sa kanya ang iyong pag-ibig, bigyan siya ng isang kilong saging. Mapalad ang 5, 18, 27, 35, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Baba-Nam-Ke-Balam”. Blue at gray ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Tapang ang pairalin upang makuha ang gusto. Sa lakas ng loob na pagnenegosyo may pag-unlad na makakamit. Sa pag-ibig, hindi kailangang sumuko hanggat hindi mo nakakamit ang iyong hinihiling. Mapalad ang 8, 16, 18, 27, 33 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum!” White at yellow ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Ituon ang isip sa ispiritual. Ang sikreto ng tagumpay: “Matutong mag-bigay upang mas maraming matanggap.” Ibigay mo lang ng ibigay ang lahat ng gusto ng minamahal upang tuluyang mahulog ang loob nya sa iyo. Mapalad ang 7, 16, 22, 31, 38 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Om-Ne-Pad-Me-Om.” Green at orange ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Uso ang sakit ngayon! Wag mag puyat sa kape-face book. Nakatipid ka na sa kuryente, naingatan mo pa ang iyong kalusugan. Sa pag-ibig, nang maiba naman, yayain ang kasuyo na mag-bisikleta tuwing umaga. Mapalad ang 5, 16, 25, 34, 44, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Omne-Mihi-Omne-Venit” Maroon at silver ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Maikli lang ang buhay. Gawin na ngayon ang lahat ng gusto mong gawin. At upang lumigaya, kainin na din ng kainin ang gustong kainin. Sa pag-ibig, uwian ang ang kayuso ng pizza pie. Mapalad ang 5, 15, 23, 29, 33 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Dhipana-Bodhana-Apyahana.” Pink at red ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pinansiyal, wag mong tutularan ang aso, may kagat-kagat ng buto gusto pang sumakmal ng mas maraming pagkain. Sa pag-ibig, mag madali, sunggaban agad ang isang Taurus na noon pa may lihim na pagtingin sa iyo. Mapalad ang 3, 12, 25, 29, 33 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Garuda-Govinda-Om”. Black at green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Ngayon ang araw upang mag-simula ng bago. Limutin na ang nakaraan, maghanap ng bagong mamahalin. Sa pinansiyal, simulan ang negosyong may kaugnayan sa pabango at mga burloloy sa katawan. Mapalad ang 6, 13, 19, 21, 27, at 39. Mahiwaga mong mantra: “Cumuntantis-Soliferum-Om”. Pink at maroon ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Huwag mahirati sa pandaraya. Manatiling tapat sa minamahal. Sa pinansiyal, makuntetong sa maliit na tubo, darating ang araw dadami din iyan. Mapalad ang 1, 19, 23, 32, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Factum-Pulcrum-Dominum-Om.” Green at brown ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Darating na ang iyong hinihintay. Sa pinansiyal, biglang madaragdagan ang income. Sa pag-ibig, isang Sagittarius ang muling magpapatibok ng iyong puso. Mapalad ang 7, 18, 21, 33, 43 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Bhagava-Githa-Om”. Red at pink ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Sa pamamagitan ng dasal mas madaling matutupad ang mga pangarap. Sa pag-ibig habang ang pumapasok ang panahon ng tag-ulan, ipagdiwang ang pagdating ng isang masaya at pang habang buhay na pag-ibig. Mapalad ang 4, 10, 19, 27, 35, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Roti-Rama-Om” Lilac at white ang buenas.

