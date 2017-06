Single mom makaka-ahon pa ba sa kahirapan? (2) By Joseph Greenfield Bandera

Sulat mula kay Clarissa ng Savana, Bucana, Davao City

Problema:

1. Mula ng nilasayan ako ng mister ko may isang taon na ang nakararaan sobrang naghirap talaga ang aking buhay. Mag-isa lang akong bumubuhay sa dalawa naming anak, kaya nagkabaon-baon talaga ako sa utang. Lalo na ngayong magpapasukan lalo akong mababaon sa utang nito. Naisipan ko sa inyong kmunsulta upang itanong kung babalikan pa ba ako ng aking asawa o hindi na?

2. Kung hindi na makapag-aasawa kaya akong muli upang may makatuwang sa aking buhay? Ano po ba ang maganda kong gawin, o mas mainam na mag-abroad ako o kung magnenegosyo naman, wala naman akong puhunan. Kaya sana po ay magabayan nyo ang aking kapalaran alang-alang manlang sa aking mga anak. February 14, 1988 ang birthday ko.

Umaasa,

Clarissa Davao City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Aquarius (Illustration 2.) ay nagsasabing ang lalaking tutulong sa iyo upang mapaunlad mo ang iyong kabuhayan sa partikular para mag karoon ka ng puwesto sa palengke ay isang Libra. Sa sandaling siya ay dumating sa buhay mo yon ang hudyat na unti-unti ka ng makakaahon sa kahirapan.

Numerology:

Ang birth date mong 14 ay nagsasabing ang lalaking tutulong sa iyo na medyo kayumanggi ang kulay ng balat ay sinilang sa petsang 5 o kaya’y 23, na sa kasalukuyan ay may puwesto din sa palengke.

Luscher Color Test:

Upang magtuloy-tuloy ang suwerte at magandang kapalaran lagi kang gumamit ng kulay na pula at silver na alahas. Ang nasabing kulay at alahas ang magdadagdag sa iyo ng suwerte at magandang kapalaran.

Huling payo at paalala:

Clarissa ayon iyong kaplaran sadyang magiging mapalad ka sa pagpasok na pagpasok ng buwang ito ng Hunyo, dahil darating na ang tulong mula sa isang lalaking isinilang sa zodiac sign na Libra na may birth date na 23, at may initial na T.J. Siya ang mag-aahon sa iyo sa kahirapan, magbibigay sa iyo ng puhunan, upang makapagnegosyo ng tindahan sa palengke at makaahon sa kahirapan at sa bandang huli ay siya na rin ang mapapangasawa at makakasama sa pagbuo ng isang maligaya at pang-habang buhay, ng lahat ng magagandang kapalarang ito ay magsisimulang mangyari sa taon ding ito ng 2017, sa edad mong 29 pataas.

