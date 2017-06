Eric Quizon binantaan: Humanda siya! Mumurahin ko talaga siya! By Cristy Fermin Bandera

APEKTADO ang mga kaibigan namin sa malapit nang pagtatapos ng seryeng My Dear Heart. Sila ang dahilan kung bakit natutuhan naming sundan ang istorya ng kuwentong pinagbibidahan nina Coney Reyes at Nayomi “Heart” Ramos at nina Zanjoe Marudo at Bela Padilla. At pinahanga rin kami ng child actor na si Enzo Pelojero, ang “translator” ni Heart bilang kaluluwa, napakagaling ng batang aktor na kayang-kayang makipagsabayan sa kahit sinong datihan nang child stars ngayon. Ngayong patapos na ang serye ay mas umaangat ang galit ng manonood kay Eric Quizon, ang salbaheng si Dr. Francis, na bukod sa panglalason sa kanyang ama ay unti-unti ring pumapatay kay Heart. Sabi ng isang kaibigan namin, “Kapag nakita ko nang personal si Eric Quizon, kahit sa harap ng maraming tao, talagang makakatikim siya sa akin ng pagmumura! “Igaganti ko talaga si Heart sa mga ginagawa niyang kawalanghiyaan!” apektadong komento ng aming kaibigan. Nagtagumpay si Eric Quizon sa pagiging kontrabida sa My Dear Heart, ang galit sa kanya ng mga sumusubaybay sa serye ay nangangahulugan ng pagiging epektibo niyang aktor, wala nang iba pa. Ihatid natin ang serye sa kanyang pinakahuling gabi. Masakit man ay kailangang tanggapin ng mga kababayan natin ang katotohanan na pinakamagaganda mang istorya ay siguradong may katapusan.

