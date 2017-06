Ria kinakarir ang pagpapapayat para sa Miss World-Philippines

DALAWANG linggo na lang sa Primetime Bida ang seryeng My Dear Heart na pinagbibidahan nina Coney Reyes, Bela Padilla, Zanjoe Marudo, Ria Atayde at ng cute na cute na child star na si Heart Ramos.

Inamin ni Ria na nalulungkot siya sa pagtatapos ng kanilang programa dahil mami-miss niya ang kanyang mga katrabaho, lalung-lalo na raw sina Coney at Heart na gumanap na nanay at anak niyasa kuwento.

Sa panayam ng ABS-CBN sa dalaga, hindi niya napigilan ang maging emosyonal habang binabalikan ang masasaya nilang taping sa My Dear Heart, napaluha pa siya nang magkuwento tungkol sa nalalapit na ending ng serye.

“The show is very close to my heart. Sobra! I’m just grateful to the show. Sobrang laking naitulong nio sa akin. Sobrang grateful talaga. Sobrang nakaka-overwhelm pa rin hanggang ngayon that I’m slowly achieving my dreams,” pahayag ni Ria.

Plano ni Ria at ng kanyang kapatid na si Arjo Atayde na magbakasyon muna. Kinumpirma niya na totoong dinamdam ni Arjo ang pagkakapatay sa karakter niya bilang si Joaquin sa action serye ni Coco Martin na FPJ’s Ang Probinsyano.

“Siya ‘yung nagse-sepanx (separation anxiety). Imagine, two years niyang ginawa ‘yun, so attached siya sa character, so now he’s trying to detach. We’re going to travel as soon as I’m done. Iyak siya nang iyak e. Kawawa.

“Plano namin ni Arjo, since we watched ‘Dear Other Self’, we’ll go to Bangkok, Balesin, Hong Kong and Korea dahil adik ako sa K-drama,” chika pa ni Ria.

Mapapanood din si Ria sa pelikulang “Can We Still Be Friends?” na pinagbibidahan nina Arci Muñoz at Gerald Anderson.

Plano na ring ituloy ng anak ni Sylvia Sanchez ang pagsali sa Miss World this year, ‘yan ay kung maaabot niya ang kanyang weight goal this month. Pero kung hindi, baka raw next year na siya mag-join.