Andi pinanindigan ang pananahimik para di ma-bad trip si Jake By Cristy Fermin Bandera

TAHIMIK na tahimik ngayon ang mundo ni Andi Eigenmann, sa totoo lang, kaya huwag na tayong magtaka kung isang araw ay mabalitaan na lang natin na iniurong na ni Jake Ejercito ang joint custody case na isinampa laban sa kanya. Napakaganda ng ginawang aksiyon ni Andi na mamaalam na muna sa social media. Sa mabilis niya kasing pagbibigay ng kung anu-anong impormasyon at pagkuda nag-uugat ang away nila ng ama ng kanyang anak, du’n sila nagkakainitan ni Jake. Pero sigurado na iurong man ni Jake ang kaso ay kailangan pa ring dumaan sa husgado ang lahat para maging legal at pormal. Mas maganda nga naman ang ganu’n para kung sakali mang sumira siya sa kanilang pinagkasunduan sa korte ay agad siyang mababalikan ng kampo ni Jake Ejercito. Kung ganyan na ba naman ang ginawa ni Andi nu’n pa man, di sana’y hindi na humantong pa sa ganito ang sitwasyon nila ni Jake? Tutal naman ay pareho nilang mahal si Ellie, kapakanan lang naman ng bata ang kanilang hangad, di sana’y hindi na sila umabot pa sa laban na patayo sa halip na paupo? Harinawang habang nananahimik ang magkabilang kampo ay meron na palang nagaganap na pag-uusap sa kanilang pagitan. Sana’y positibo na ang resulta ng matindi nilang hindi pagkakaunawaan para matahimik na rin ang kanilang mundo pati ng kanilang anak na napakabata pa. Kung talagang para kay Ellie ang kanilang ipinaglalaban ay ang pagkakasundo ang pinakamagandang puwedeng gawin nina Jake Ejercito at Andi Eigenmann.

