Komedyana walang awa sa mga utility, daig pa ang bossing kung makapag-utos By Cristy Fermin Bandera

MATAGAL nang naaangasan ang kanyang mga katrabaho sa isang female personality na pagpapatawa ang linya pero palaging kinaiinisan ng marami dahil sa kakaiba niyang ugali. Ewan naman kung saan humuhugot ng kaangasan ang babaeng ito samantalang wala pa naman siyang napatutunayang proyektong kanyang-kanya lang dahil palagi lang naman siyang sidekick ng bida. Kuwento ng isang source, “Naku, sobrang hitad ang babaeng ‘yun! Kung makaasta siya sa set, e, akala mo naman siya ang bida, samantalang hindi naman tumataas ang ranggo niya! “Mula nu’n hanggang ngayon, e, ‘yan pa rin naman ang ginagawa niya, ang magpatawa nang magpatawa na hindi naman siya nakakatuwa, kundi nakakainis pa nga! “Kung makautos sa mga utility ang babaeng ‘yun, e, akala mo siya reynang walang trono! Hindi siya marunong mag-request, paangas siya kung magsalita, kaya imbiyernix-to-the-max sa kanya ang mga tao,” naiinis na sabi ng isang impormante. Maraming kamag-anak sa showbiz ang babaeng ito, pero siya lang naman ang ganyan kaangas, kaya ang tanong ng marami ay kaapelyido lang ba siya ng mga ‘yun o tunay na kadugo? “May pagka-feelinggera rin ang girl na ‘yun! Akala yata niya, e, pagkaganda-ganda niya, para bang iniilusyon siya ng mga kalalakihan, ganu’n! “At meron pa siyang pagkasipsip sa mga sikat na artista, ha! Kung sino ang maraming raket, e, du’n siya dumidikit, para nga naman maambunan siya ng mga project! “Naku, ‘no! Alam na alam na ng marami ang kartada niya, sa totoo lang! Para siyang langgam na kung saan nandu’n ang asukal, e, makikita mo rin siya du’n! “Marunong ang hitad! Magsu-survive siya! Naku, katunog na katunog ng name niya ang isang matamis na churva na ibinibigay sa mga batang umiiyak para tumahan na! “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, siguradong alam n’yo na ngayon kung sino siya! Mauupo kaya kayo ngayon sa Row 4 na katabi ang mabahong basurahan?” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.