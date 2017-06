Casino inatake ng armadong ‘banyaga’: 36 patay, mahigit 50 sugatan

Tatlumpu’t anim katao ang nasawi at mahigit 50 pa ang nasugatan nang magpaputok ng baril at manunog ng mga mesa ang isa umanong banyaga, sa casino ng Resorts World sa Pasay City Biyernes ng madaling-araw. Tatlumpu’t anim katao ang nasawi at mahigit 50 pa ang nasugatan nang magpaputok ng baril at manunog ng mga mesa ang isa umanong banyaga, sa casino ng Resorts World sa Pasay City Biyernes ng madaling-araw.

Naganap ang insidente habang nasa pinakamataas na alerto ang mga ahensiyang pangseguridad dahil sa possibleng terrorist attacks, pero sinabi ni National Police chief Dir. Gen. Ronald dela Rosa na wala pa silang nakikitang nag-uugnay dito sa terorismo.

“As of this time we cannot claim that this is an act of terror, kasi walang violence na ginawa [ang suspect] doon, nagnakaw lang ng chips, pinaputukan ‘yung TV, walang taong sinaktan,” sabi ni Dela Rosa sa isang panayam sa radyo.

Namatay ang 35 katao sa loob ng casino matapos makalanghap ng usok, habang ang gunman ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagsunog at pagbaril sa sarili, sabi ni National Capital Region chief Dir. Oscar Albayalde sa isang a text message.

Di bababa sa 54 pa katao ang nasugatan nang magpulasan ang mga nasa loob ng casino matapos makita ang gunman, na pinaghinalaan nila bilang kasapi ng Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), ani Albayalde.

Gambling room tinarget

Ayon kay Dela Rosa, nagsimula ang insidente sa gambling room na nasa ikalawang palapag ng Resorts World.

Isang lalaking naka-bonnet at mula sa parking area ang pumasok sa silid, pinaputukan ng baril ang LED display at store room, nanguha ng gambling chips, at nanunog ng mga mesa, aniya.

“Galing siya sa sasakyan niya sa second floor, dun siya nagbihis, hinarang pa siya ng guwardiya pero nagtuluy-tuloy siya,” ani Dela Rosa.

Nataranta na lang ang babaeng guwardiya na unang nakakita sa lalaki nang mapansin na may dala itong riple, sabi ni Albayalde sa isang televised press briefing.

‘Armed and ready’

Ayon kay Dela Rosa, ang gunman, na nasa 6 talampakan ang taas, ay nagdala ng M4 assault rifle papasok sa gambling room at nakasuot pa ng “full pack.”

“Ang unang putok niya, towards the LED, then ang next putok, ‘yung medyo marami, ay sa pinto ng stockroom ng chips,” ani Dela Rosa.

Dala din ng di pa kilalang lalaki ang isang stove igniter at litro ng gasolina, na kanyang ginamit para silaban ang mga mesa, anang PNP chief.

Ayon kay Albayalde, nang matunugan niya ang insidente pasado alas-12 ay agad pinakilos ang Regional Public Safety Battalion at tumawag pa sa PNP Special Action Force, bago mismong nagtungo sa pinangyarihan.

Walang binaril, gunman nagkitil

Wala sa mga guest o kahit sa mga empleyado ang binaril ng gunman, at ang mga nasawi’y pawang mga na-suffocate dahil sa usok na mula sa mga gambling table at carpet, ani Albayalde.

“Practically sa gaming area sila lahat nakuha, sa casino,” anang NCRPO chief, patukoy sa mga nasawi.

Tila may dala ring “extra” na gasolina ang gunman, at ito ang ginamit sa panununog sa iba pang carpet sa 5th floor at kotse sa 2nd habang iniiwasan ang mga pulis, bago bumalik sa 5th at sinilaban ang sarili, ani Albayalde.

“Mayroon siyang gunshot wound sa head and was really burned. Ang nakikita natin dito is binuhusan niya ang sarili ng gas, binalot ang sarili ng blanket, may mga foam din dun, ignited himself, then binaril ang sarili niya,” anang NCRPO chief.

‘Stampede’

Ayon kay Dela Rosa, yaon namang mga nasaktan ay nagtamo ng bahagyang pinsal dahil nag-“stampede” palabas ng gusali.

“When the people scampered they were shouting ‘ISIS, ISIS!,'” ani Albayalde, sabay dagdag na ito marahil ang dahilan kung bakit nag-panic ang mga tao habang palabas.

Binaklas ng ilan sa mga guest at trabahador ang mga kurtina at ginamit ito para makababa mula 2nd floor, habang ang iba pa’y tumalon na lamang, ayon sa mga ulat sa radyo.

Isang matanda ang tila kritikal ang lagay dahil sa pagkalanghap sa usok, ani Dela Rosa.

Poker chips tinangay

Namataan sa security cameras na di kumuha ng hostage ang salarin, at dinaanan lang ang mga nagtatakbuhang guest at empleyado, ani Dela Rosa.

Pero sa casino stockroom, tumangay ang salarin ng isang bag na puno ng poker chips, na di kalauna’y narekober ng pulisya.

“Each chip is worth P1 million, isang backpack nun, just imagine kung anong amount,” ani Dela Rosa.

Napag-alaman na aabot sa P113 milyon ang halaga ng mga tinangay na chip, ani Albayalde.

Pero ayon sa NCRPO chief, posibleng hindi lang pagnanakaw ang pakay ng gunman dahil di naman nito magagasta o magagamit sa labas ng Resorts World ang mga chip.

‘Lone white man’

Ayon kay Dela Rosa, napag-alaman na “caucasian” o puti ang salarin dahil nakuhaan nito ng CCTV camera na nagtatanggal ng suot na bonnet.

“Napagod ata siya, so nagpahinga, tinanggal ang bonnet, at dun namin nakita na foreign-looking,” ani Dela Rosa.

Nagkaroon pa ng saglit na “engkuwentro” sa pagitan ng mga pulis at ng gunman sa 3rd floor, bago natagpuang sunog ang huli sa Room 510, ani Albayalde.

Sinabi ng ilang guest at trabahador ng Resorts World sa mga panayam sa radyo na marami silang nakitang lalaking naka-itim na nagsagawa ng pag-atake.

Iginiit ni Dela Rosa na iisa lang ang salarin, at pawang mga miyembro ng Special Weapons and Tactics (SWAT) unit o Regional Public Safety Battalion ang namataan ng mga sibilyan.

“This person acted alone, he was alone from start until end. From the time he entered Resorts World, from the car park,” sabi naman ni Albayalde.

Sa kabila nito, ilang oras na isinailalim ng mga awtoridad sa “lockdown” ang buong compound ng Resorts World at mga katabi nitong establisimyento.

‘Lone wolf’ ‘yun –ISIS

Sa gitna ng mga insidente sa Resorts World, inulat ng isang security and intelligence-oriented website na base sa pahayag ng ISIS ay isang “lone wolf” operative nito ang nasa likod ng pag-atake.

“It’s too early to tell… As far as we are concerned, kung ISIS ‘yan, pinagbabaril na ‘yung mga taong nagsusugal, nagpasabog na ng bomba,” ani Dela Rosa.

“The ISIS can make claims anytime, all they want, for propaganda,” aniya pa.

Ayon kay Albayalde, walang namo-monitor ang NCRPO na anumang banta ng terorismo, pero binabantayan ang mga “threat group” na posibleng nasa Metro Manila.

‘Talunang bettor, hindi terror’

Di pa tuluyang iwinawaksi ng PNP ang posibilidad na may kaugnayan sa terorismo ang pag-atake, pero sa ngayo’y may hinala na ito’y kaso ng isang banyagang talunan sa sugal at gustong pagnakawan ang casino, ani Dela Rosa.

“May instances na ng foreigners na nasiraan ng bait dahil natalo sa gambling,” aniya.

“Actually, the motivation we still could not really tell… Apparently he’s (attacker) mentally disturbed. We could not relate it to terrorism because he did not shoot anybody,” ani Albayalde.

Inaalam pa ng mga imbestigador ang pagkakakilanlan ng gunman at kung siya’y dating guest sa Resorts World, ayon sa NCRPO chief.