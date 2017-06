14 pamilya sa Mindanao lumikas pa-Cebu Inquirer

DUMATING ang 14 na pamilya o 62 katao sa Cebu City para makatakas sa nangyayaring bakbakan sa Marawi City matapos naman ang paglusob ng teroristang grupong Maute group sa lalawigan.

Nanggaling sa Iligan ang mga lumikas at sumakay ng MV Trans Asia 8, na naglayag noong Huwebes ng gabi papuntang Cebu City.

Matapos dumating, dinala ang mga lumikas sa isang holding area kung saan inisa-isang suriin ang mga pagkakakilanlan ng mga ito.

Kabilang sa mga lumikas ay dalawang guro mula sa Zapatera Elementary School sa Barangay Zapatera sa Cebu City, na umuwi ng Marawi para dumalo sa Ramadan nang sila ay maipit sa labanan.

Sinabi ni Minang A. Mananggis, coordinator ng Madrasah Education Program sa Cebu City Division, na sasailalim ang dalawang guro sa stress debriefing bago payagang makabalik sa trabaho.

Naiiyak naman si Somaya Palao, 47, na galing Barangay Boganga, Marawi City nang dumating sa Cebu City.

“It feels safe to be here,” sabi ni Palao habang karga ang siyam-na-buwang apo.

Kasamang lumikas ni Palao ang anim na mga anak at limang apo habang hinihintay ang isa pang bangka na magdadala sa kanila sa Catbalogan City, Samar.

Idinagdag ni Palao na umuwi ang kanyang pamilya sa Marawi City mula Catbalogan para magbakasyon nang sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng gobyerno at ng Maute.

Sinabi ni Palao na walong oras ang inabot para sila makarating ng Iligan City, na isang oras lamang ang layo kapag sakay ng kotse.

Aniya, nagbayad siya ng P8,000 para rentahan ang isang trak.

Ayon kay Palao, nasira ang kanilang bahay sa Marawi City dahil sa airstrike.

