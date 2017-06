Award-winning actress mabagal magsalita sa harap ng kamera pero grabe ang kadaldalan By Cristy Fermin Bandera

PURO halakhakan ang maririnig sa paligid habang nagpipista ang isang malaking umpukan ng mga taga-showbiz. Kapag ganu’n kasi ay puro mga kalokahan ng mga nakakatrabaho nilang artista ang nagiging paksa. Maraming kuwento. Mga artistang may sariling mundo. Mga artistang hindi pa man sumisikat ay laos na agad. Mga artistang feeling-sikat na. Ang dami-dami! Kuwento ng isang miron sa umpukan, “Sino naman ang award-winning actress na maraming kaechosan sa taping? Kapag nanghingi siya ng kahit ano lang sa utility, kailangang siya talaga ang unahin kesa sa mga kasamahan niya! “Nakakaloka ang babaeng ‘yun! Wala yata silang kape sa bahay, kaya pagdating niya sa set, e, kape na agad ang ine-emote niya sa utility! “At kailangang agad-agad, ha? Siguro nga, e, dahil wala silang coffee sa housing authority nila, kaya ganu’n siya! Nakakaloka siya, ha? Sawsaw siya nang sawsaw sa issue tungkol sa anak niya, e, wala naman pala silang kape sa bahay nila!” tawa nang tawang kuwento ng source. At napakabagal niyang magsalita sa harap ng mga camera, ginagaya nga siya ng mga stand-up comedian sa mga dayalog niya, di ba? Pero hindi naman pala siya ganu’n sa totoong buhay. “Naku, ang daldal kaya niya? Mabilis siyang magsalita, daldakina ang babaeng ‘yun! Kaya nga nakapagtataka na kapag umaarte na siya, e, ang bagal-bagal niyang magsalita sa harap ng mga camera. “Naku, napakalayo nu’n sa tunay niyang ugali, madaldal siya, marami siyang kuda, nakikipagchikahan siya sa mga kasamahan niya at siya ang bumabangka! “Nakakaloka siya. Nagme-make-up siya, kuda siya nang kuda, hanggang sa pagbibihis niya, daldal pa rin siya nang daldal. At speedy siyang magsalita! “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo kung sino siya. Kung gaano siya kabagal mag-emote sa harap ng mga camera, e, ganu’n naman kabilis magsalita ang dyunakis niyang kontrobersiyal!” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.