Coco todo-alaga kay Yassi sa taping ng ‘Probinsyano’ By Ervin Santiago Bandera

IBINALITA ni Yassi Pressman na pagkatapos ng masasayang eksena, sunud-sunod naman ang magaganap na maaaksyong eksena sa pagpapatuloy ng FPJ’s Ang Probinsyano. Nitong nakaraang linggo, ipinakita ang muling pagsasama-sama ng pamilya ni Cardo (Coco Martin) matapos silang lumipat ng bahay. Naging maganda ang takbo ng mga unang araw nila sa bagong tirahan ngunit mukhang mababahiran na naman ng dugo ang mga kamay ni Cardo dahil sa mga bagong kalaban sa pangunguna nga ng karakter ni dating Sen. Lito Lapid bilang lider ng isang terrorist group. “Marami pang heavy scenes na mangyayari, maraming pagsubok na darating. Sabi nga nila, sobrang saya ngayon pero ano ang kapalit? Marami pang dapat abangan sa istorya,” ani Yassi sa panayam ng ABS-CBN. Nag-react naman ang dalaga sa mga balita na siya na raw ang favorite leading lady ngayon ni Coco na talagang super asikaso sa kanya sa taping. “Hindi naman! Ganu’n siya sa lahat kaya sobra ang taas ng respeto sa kanya ng buong production,” sey ni Yassi. Sa kabila ng tagumpay na tinatamasa at ngayong sikat na sikat na rin siya, nananatili pa ring humble ang dalaga. Salamat daw sa mga taong patuloy na nagpapaalala sa kanyang pinagmulan. “I have my family and my friends na mga kaibigan ko simula noong bata ako. Ayaw ko rin naman lumayo sa dating ako, pero ang sinasabi ko din kasi we can improve everyday pero huwag natin iwanan or kalimutan ang dating tayo,” dagdag ng aktres.

