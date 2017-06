Nangangarap makapag-barko

Sulat mula kay Topel ng Savana, Bucana, Davao City

Dear Sir Greenfield, Matagal na po akong tapos ng kursong HRM pero ang talagang pangarap ko ay ang makapag-barko. Kaya nag-training ako at kumuha na ng SOLAS dahil may kaibigan akong tumutulong sa akin na nasa barko na para makapag-barko din ako. Ang kaso mag kakalahating taon na wala pa ring malinaw na resulta sa apaly ko. Kaya naisipan kong sumangguni sa inyo, upang itanong kung may pag-aa pa kaya akong makapag-barko. Sabi naman ng kaibigan ko wag daw akong mawalan ng pag-asa dahil pagbaba nya daw sa buwan ng June ay papahugot nya na daw sa agency kkilala nya ang pangalan ko. Sa palagay nyo, totohanin kaya ng kaibigan kong ito ang kanyang pangako sa akin at suwertehin na kaya akong makapag-barko sa taong ito ng 2017? March 10, 1988 ang birthday ko.

Umaasa,

Topel ng Davao City

Solusyon/Analysis:

Palmistry:

Sadyang may malinaw namang Travel Line (Drawing A. at B. t-t arrow a.) sa kaliwa at kanan mong palad. Ibig sabihin hindi ka dapat mainip, dahil pagdating na pagdating ng kaibigan mong seaman sa ating bansa sa taon ding ito ng 2017, tulad ng kanyang pangako, ipahuhugot na niya ang aplay mo, mabilis ang magaganap – tatawagan ka na ng agency na pinag-apalayan mo.

Cartomancy:

Jack of Hearts, Six of Diamonds at Seven of Diamonds ang lumabas (Illustration 1.). Ang mga baraha ang nagsasabing mabilis ang magaganap sa taon ding ito ng 2017 sa buwan ng Hunyo o kaya’y Hulyo, pinaka matagal na sa buwan ng Agosto, sa edad mong 29 pataas, may isang mabunga at mabiyayang pagbabarko na itatala sa iyong kapalaran.

Itutuloy…

