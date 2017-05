Aktor wasak ang career dahil sa babae, pati manager niloko By Cristy Fermin Bandera

MARAMING nanghihinayang sa isang young male personality na nakalusot na sa labanan, pero dahil sa hina ng disiplina sa tawag ng laman, ay bigla pang sumablay. Sayang na sayang siya talaga dahil napakaganda na ng takbo ng kanyang karera, mahal pa siya ng produksiyon dahil wala siyang kayabang-yabang, pero nang dahil lang sa isang babae ay nabalewala ang lahat ng mga pinaghirapan niya. Kuwento ng aming source, “Sobrang depressed ang taong tumulong nang sobra-sobra sa kanya. Ginawa ng taong ‘yun ang lahat-lahat, pero hindi naman pinahalagahan ni ____ (pangalan ng guwapong young male personality). “Walang kahirap-hirap na nakalusot siya dahil ‘yung taong ‘yun na hindi na iba sa kanya ang sumagot sa lahat-lahat ng mga pangangailangan niya. Napakalaki ng pinakawalan ng taong ‘yun para sa kanya,” simulang kuwento ng impormante. Okey na sana ang bagets at ang kanyang manager, humingi na siya ng tawad at tinanggap naman ‘yun ng nag-alaaga sa kanya, pero may nadiskubre ang manager. “Kiyeme lang naman pala na hiniwalayan na niya ang girl, tuluy-tuloy pa rin pala ang relasyon nila, itinatago lang niya ‘yun sa manager niya na umaasang tututok na siya sa career niya. “Pangalan ng lalaki ang inilagay ng bagets sa phone niya, pare nga ang tawag niya sa babae, kaya ang akala naman ng manager ay okey na ang lahat. “Pero nadiskubre niya na ‘yung babae palang naging reason ng pagkaudlot ng career ng bagets si pare, pinaiikot lang siya ng dalawa, kaya ayun, ang manager na mismo ang tumapos sa lahat,” sabi uli ng aming source. Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, imposibleng hindi n’yo mahulaan kung sino ang bumibida sa kuwentong ito, malapit ang bagets sa puso n’yo! Hindi na new ang mga ganitong kuwento, kaya mark my word, getlak na getlak n’yo kung sino siya.

