Karir ni Kris tuluyan nang nabalagoong, pati pinaghihirapang online show bagsak By Cristy Fermin Bandera

PAGPANSIN ng mga nakakausap namin ay tuluyan nang nabalagoong ang career ni Kris Aquino. Bukod sa hindi niya nakuha ang inaasinta niyang role sa isang Hollywood movie ay unti-unti nang bumabagsak ang viewership ng kanyang online show. Sabi ng isang becki, “Nakakapanghinayang ang nangyari kay Kris, online na nga lang, nagkaganu’n pa ang show niya. Malakas nu’ng una, pero nu’ng second at third episode, bagsak na! “Kung anu-ano na nga lang ang ipino-post niya, sige siya sa kakukuda, pero parang sinawaan na sa kanya ang publiko,” sabi nito. Sino nga ba naman kasi ang mag-aakala na lalamlam nang ganito katindi ang karera ng itinuring na reyna ng Dos? Pana-panahon lang talaga ang popularidad. “Nu’n ngang minsan siyang mag-shopping, e, tinitingnan na lang siya ng mga nadadaanan at nakakasalubong niya sa sosing mall. Malayo ‘yun sa dati na maraming nagpapa-picture sa kanya, nakakalungkot naman. “Feel na feel ni Kris ‘yun, siyempre, dahil siya ang may katawan. Kung nararamdaman natin ang pagbagsak ng popularity niya, much more na napi-feel ‘yun ni Kris,” napapailing pang kuwento ng aming source. Kung kailan babalik ang init ng career ni Kris Aquino ay walang nakakaalam. Ang alam lang ng mas nakararami ngayon ay sayang na sayang siya. At totoo namang nakapanghihinayang ang kapalarang hawak na ni Kris Aquino ay humulagpos pa sa mga palad niya.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.