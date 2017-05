Horoscope, May 31, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Hindi ka lulubugan ng araw nang wala kang magandang kapalaran. Sa panahong ito, lagi kang bibigyan ng suwerte ng tadhana ngunit ang mahalaga lamang lagi kang magdarasal. Ang panalangin ang magiging susi ng iyong tagumpay at wagas na kaligayahan. Mapalad ang 1, 10, 19, 28, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Marga-Om.” Blue at yellow ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Init ang pangunahin mong elemento. Sa produktong ginagamitan ng apoy at kuryente, ikaw ay aasenso. Sa pag-ibig, painiting lagi ang pagmamahalan upang magtuloy-tuloy ang masayang relasyon. Mapalad ang 6, 15, 22, 26, 35 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nameh-Dosya-Om.” Red at orange ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Ang pagpasok ng panahon ng tag-ulan ay magdudulot ng magandang kapalaran sa pag-ibig at materyal na bagay basta’t lagi ka lang maglalabas ng bahay lalo na sa unang oras sa umaga. Mapalad ang 5, 17, 24, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Rama-Krisna-Rama.” Lilac at pink ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Wag agad maniwala sa mga sabi-sabi. Sa sariling diskarte uunlad at yayaman ka. Sa pag-ibig, habang nakasuot ng silver o kaya’y white ay magingibabaw ang iyong kagandahan. Mapalad ang 5, 12, 21, 36, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mimo-Agara-Om.” Bukod sa violet, ang silver ay buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Walang kuwenta ang buhay kung laging umaasa sa iba. Umpisahan mo nang magsikap ngayon. Sa pag-ibig, ang sarili mong pagpapasya ang makalulutas ng problema na may kaugnayan sa relasyon. Mapalad ang 7, 11, 23, 29, 39, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vah-Weh.” Green at yellow ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Laging buksan sa unang oras ng umaga ang bintana na nasa silangan upang mas madaling pumasok ang grasya. Sa pag-ibig at pinansyal, kapag laging bukas ang bintana sa silangan masayang relasyon at maraming salapi ang kusang darating. Mapalad ang 4, 15, 22, 32, 37 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mandala-Gayatri-Om.” Orange at maroon ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Magsuot ng silver na singsing upang gumanda ang kapalaran. Habang nakasuot ng silver ay lalong sasagana ang buhay. Sa pag-ibig, ang silver engagement ring ang magdudulot ng isang masaya at pang habang buhay na relasyon. Mapalad ang 2, 11, 19, 32, 39, at 49. Mahiwaga mong mantra: ““Aum-Padme-Om.” Magenta at white ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Hindi dapat tiisin ang mga magulang at kapatid, at habang tumutulong sa pamilya ay tuloy ang dating ng mas maraming grasya. Sa pag-ibig, ituloy ang masayang pakikipagrelasyon sa isang Aquarius. Mapalad ang 7, 16, 21, 39, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Tetra-Malka-Om.” Purple at beige ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Panatiliin ang kapayapaan ng kalooban! Habang umiiwas sa away at di pagkakasundo ay lalong gaganda ang kapalaran. Sa pag-ibig, kapag laging payapa ang isipan ay kusang sasarap ang pagmamahalan. Mapalad ng 8, 11, 16, 24, 34, at 48, Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nakiel-Om-Kedemel.” Red at green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Kalimutan ang nakaraan habang tuloy-tuloy ka lang na magsikap ngayon. Sa ganyang paraan, na nakatingin ka sa future, mas madali kang uunlad at yayaman. Sa pag-ibig, wag ng balikan ang mga relasyong nasayang. Mapalad ang 7, 18, 25, 37, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yamuna-Yasoda-Om.” Blue at maroon ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Tama ang pormula ng pagyaman na noon mo pa naiisip – agahan ang gising sa umaga upang mas maraming grasya ang makamit. Tularan mo ang mga ibon, bukang liwayway pa lang nagliliparan na. Mapalad ang 2, 11, 20, 29, 35, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Speculum-Homine-Om.” Green at white ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Papalapit na ang tag-ulan, pasiglahin ang sarili sa pag-inom ng mainit na kape. Habang okay sa alright pakiramdam, mas maraming salapi ang makakamtan. Sa pag-ibig, bukod sa kape ay may iba pang pampainit—yayain ang kasuyo sa malambot na kama. Mapalad ang 6, 15, 23, 32, 41, at 45. Mahiwaga mong mantra: Aum-Padme-Purana-Om.” Gray at red ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Huwag pag-alinlanganan ang sariling kakayahan. Sugod nang sugod hanggang sa yumaman. May kakaiba kang kakayahan upang paligayahin ang kasuyo, basta’t mag-isip ka lang ng mga bago at kakaibang inobasyon sa pakikipag-romansa. Mapalad ang 8, 16, 22, 34, 36 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Minna-Galla-Om.” Red at beige ang buenas.

