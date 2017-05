Horoscope, May 29, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Habang papalapit na ang tag-ulan, may dalang suwerte ang tubig sa materyal na bagay at sa pag-ibig. Ipayapa ang isipan upang patuloy kang ambunan ng magandang kapalaran. Mapalad ang 4, 9, 18, 27, 35, at 48. Mahiwaga mong manrta: “Yod-He Vau-Weh.” Red at bule ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) – Hindi dapat matakot na komontra kung talaga namang mali ang ginagawa ng iba. Sa pag-ibig, awayin mo na ang lahat wag lang ang kasuyong matapang dahil maa-out-side-de-kulambo ka na naman. Mapalad ang 5, 14, 23, 30, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Namo-Om.” Red at blue ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) – Ang sariling pamilya muna ang dapat na asikasuhin bago ang iba. Habang nagiging malapit ka sa iyong mga kadugo at kamag anak mas maraming suwerteng darating. Mapalad ang 7, 18, 24, 33, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Anilam-Om-Artam” Blue at red ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) – Malaking halaga ng salapi at masarap na romansa ang mararanasan sa panahong ito ng Gemini. Laging magpasalamat kay Lord upang tuloy-tuloy na dumating ang ang suwerte at magandang kapalaran. Magsuot ng silver na singsing. Mapalad ang 5, 9, 23, 32, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Regama-Om.” Blue at gray ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) – Mag-ingat, isang Leo na madakdak at makuwento, siya ang ra-racket sa iyo. Sa pag-ibig, mas masarap karelasyon ang mga matataba, sa kanila ka liligaya. Mapalad ang 6, 19, 28, 36, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Araanam-Om-Kabalam.” Orange at green ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) – Pera na naman ang problema mo ngayon. Hindi dapat mabahala, bukas lang darating na ang malaking halaga ng salapi mula sa kaibigang Aries. Sa pag-ibig, magpasalamat sa kasuyong galante. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 40 at 46. “Aum-Gayatri-Om.” Lilac at yellow ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) – Magmadali sa lahat ng gawaing may kaugnayan sa pagkakaperahan. Habang bagalan naman ang kilos sa mga bagay na pagkakagastusan. Sa pag-ibig hanggat “game na game” ang kasuyo lubusin mo na ang romansa. Mapalad ang 3, 16, 21, 33, 38 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Devah-Om.” Maroon at blue ang buenas. Libra – (September 23-October 23) – Sa pag-ibig maiibsan ang lungkot dahil sa kasuyong mahusay sa kama. Sa pinansyal ang masarap na pagtulog ay hindi nabibili ng salapi. Laging maging mapagbigay. Mapalad ang 4, 13, 22, 38, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agara-Om”. Green at pink ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) – Ang ugaling masyadong malihim ay hindi makapagdudulot ng ligaya. Ikuwento sa mga kaibigan ang problema upang magkaroon ka ng peace of mind. Sa pinansyal, walang utang na hindi sisingilin – matutong mag bayad! Mapalad ang 1, 18, 27, 33, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Blue at red ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) – Maraming naiinggit sa iyo. Likas ka kasing friendly. Sa pinansyal, ituloy ang pagsipsip kay boss, kikita ka ng malaking halaga. Sa pag-ibig, dahil sa likas na kagandahan, marami ka na namang mauuto. Mapalad ang 3, 12, 21, 30, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mandala-Ketu-Om.” Violet at beige ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) – Isang kaibigan ang mangangilangan ng tulong – magtago ka! May babala na muli ka na naman niyang utangan ng walang bayaran. Wag ipahiram ang salapi na ibinibigay ng kasuyo, para yan sa inyong pamilya. Mapalad ang 5, 14, 23, 33, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agiel-Yophiel-Om.” Orange at black ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) – Hindi fairy tale ang life! Ngunit sadyang kung minsan may biglang suwerteng dumarating. Sa pag-ibig, walang forever, pero may masarap at maligayang romansa na saglit na darating sa buwan ding ito ng Mayo hanggang Hunyo. Mapalad ang 7, 9, 29, 34, 40, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Gayatri-Om.” Red at green ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) – Sa pinansyal, kung ayaw nilang gawin ang tama, ipakita mo sa sarili mong halimbawa. Kung ano ang gusto mong gawin sa iyo ng iyong kasuyo yon din ang gawin mo sa kanya. Mapalad ang 4, 8, 22, 32, 37 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yara-Salveme-Om .” Silver at gold ang buenas.

