‘My Love From The Star’ ng JennyGil pampa-good vibes para sa mga Pinoy

NGAYONG gabi na mapapanood ang pagsisimula ng bagong primetime series ng GMA, ang My Love From The Star starring Jennylyn Mercado and Gil Cuerva, kapalit ng Destined To Be Yours ng AlDub.

Muling patutunayan ng Kapuso Network ang pagiging Heart of Asia sa pamamagitan ng mala-aso’t pusa at abot-langit kilig story nima Steffi Chavez (Jennylyn) at Matteo Domingo (Gil) sa Pinoy viewers.

Magsisimula ang kuwento ng buhay ni Steffi Chavez, isang sikat ngunit overly confident na aktres na kung minsa’y walang sense kausap at pabara-bara sa pagdedesisyon.

Magbabago ang takbo ng buhay niya nang makilala ang napakagwapo at napakatalinong si Matteo Domingo, ang alien na ilang daang taon nang naniniragan sa earth na magiging professor niya nang bumalik siya sa pag-aaral.

Malapit na sana siyang magbalik sa kanilang mundo nang makilala niya si Steffi na magpapabago ng kanyang mga magiging desisyon sa buhay.

Kahit na nga palaging magkaaway at magkaiba ang mga trip sa buhay, ang tadhana na ang maglalapit sa kanila hanggang mahulog ang kanilang loob para sa isa’t isa.

Pwede nga kayang magkaroon ng forever ang isang alien at ang isang sikat at pasaway na celebrity? Mas piliin kaya ni Matteo ang manatili sa earth kasama si Steffi at kalimutan na ang lahing alien na kanyang pinagmulan. Yan ang mga tanong na isa-isang sasagutin sa My Love From The Star simula ngayong Lunes ng gabi sa GMA Telebabad.

Of course, given na rin diyan ang pagpapaseksi nina Jen at Gil na parehong game na game magpasilip ng kanilang nakapaglalaway na body. Sa trailer pa nga lang ng MLFTS ay nagpatikim na si Gil sa kanyang shower scene na talaga namang winner na winner sa mga beki.

Makakasama rin sa powerhouse cast ng My Love From The Star sina Christian Bautista, bilang Winston, ang mayaman at makulit na manliligaw ni Steffi na gagawin ang lahat para mapasagot lang ang dalaga; Gabby Eigenmann as Jackson Libredo, utol ni Winston, ang CEO ng kanilang kumpanya; Glydel Mercado as Lynelle Chavez, ang stage/golddigger/social climber na nanay ni Steffi; Rhian Ramos as Rachel, ang karibal ni Steffi sa kasikatan na magiging misteryoso ang pagkamatay; Renz Fernandez as Peter Yuzon ang imbestigador na magkakaroon ng konek sa buhay nina Steffi at Matteo habang iniimbestigahan ang pagkamatay ni Rachel.

Ka-join din sa cast sina Jackie Rice, Migo Adecer, Melissa Mendez, Spanky Manikan, Nar Cabico, Analyn Barro, Valentin, Moi Marcampo at Pauline Mendoza. Ito ay sa direksyon ni Bb. Joyce Bernal.

Kaya kung gusto n’yo ng good vibes lang tuwing gabi, tutok na sa My Love From The Star starting tonight after Mulawin vs. Ravena sa GMA Telebabad.