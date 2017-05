Sylvia Sanchez umamin: May times na nasa isang sulok lang ako at nakatingin sa kawalan! Bandera

Ni Dominic Rea PAGKATAPOS rumatsada sa taping at paghakot ng awards bilang si Nanay Gloria na minahal ng buong bayan ay aalis naman pansamantala ng bansa ang kaibigang si Sylvia Sanchez kasama ang kanyang asawang si Papa Art Atayde at dalawang anak na sina Chavi at Gela. “Kailangan nating mag-relax muna. Grabe rin yung taping namin sa The Greatest Love. Halos wala kaming pahinga. So sabi ko, kailangan talaga ng bakasyon para matanggal yung karakter ko bilang si Nanay Gloria. “Pero sobrang happy ko, actually ng buong pamilya ko sa naging achievement ko, naming lahat sa The Greatest Love. Tumatak talaga siya sa lahat. “Maikuwento ko lang. May times na nasa isang sulok ako ng kwarto at nakatingin sa kung saan tapos makikita ako ni Art, kahit siya mismo, binibiro na, uy, Nanay Gloria! Natatawa na lang ako. Ang saya lang. Nakaka-miss ang grupo naming nabuo sa The Greatest Love,” ang sabi sa amin ni Sylvia. Bakit hindi kasama sina Arjo at Ria sa bakasyon n’yo? “Meron din sila. Sila-silang magkakaibigan,” tugon ni Ibyang. Speaking of Arjo Atayde who did well sa teleseryeng FPJ’s Ang Probinsyano, ano naman ang pakiramdam niya bilang ina ng pinipuring kontrabidang aktor ngayon? “Bilang Nanay ni Arjo, alam mo yung lukso ng tuwa sa puso mo. Sobrang proud ako sa mga anak ko. Of course una kay Arjo na kahit sinong makausap ko, nakakataba ng puso talaga yung mga papuri nila sa anak ko. “Alam niyo, si Arjo, malalim eh! Tapos ang dami ring natanggap na award, lagi ko namang sinasabi sa kanila, kay Ria din na isapuso ang trabaho at mahalin nila ang kanilang career. Just do your best. “Basta masaya ako at nagpapasalamat din ako sa lahat ng taong nagbigay ng kanilang tiwala sa mga anak ko, kay Arjo at kay Ria. Proud ako sa mga anak ko!” sabi pa ng award-winning actress. Days from now ay maglilipana na ang kanyang naglalakihang billboards sa buong Pilipinas bilang endorser ng BeauteDerm. How does it feel? “Sabi ko nga, kung kelan naman ako tumanda! Nakakatuwa lang kasi biyaya yan eh. At saka naniniwala ako na sa showbiz longivity ang pinag-uusapan. Kanya-kanyang suwerte. Kaya thank you sa lahat. Napakarami nating dapat ipagpasalamat sa mundo. Salamat lagi sa tiwala,” aniya. Ano naman ang aabangan ng publiko kay Sylvia Sanchez after the success of The Greatest Love? “Basta! Naku! Mas mamahalin pa nila ang gagawin kong next project. Ibang klase rin. Nu’ng i-present sa akin, natulala ako. Sabi ko. Wow! Hindi ko pa puwedeng ikuwento. Kaaabang-abang siya! Hindi naman tayo namimili ng project. Lahat yan ay sa ABS ko naman pinagkakatiwala. “Sila naman nakakaalam kung anong maganda para sa akin! Sobrang blessed lang. Abangan nating lahat yun!” pagtatapos ni Sylvia Sanchez.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.