Horoscope, May 28, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Ang matuwid na pamumuhay ang susi ng tagumpay. Ipagpatuloy ang pagiging mabait at mabuti upang lalo kang suwertehin. Sa pag-ibig, maging mabuti ka lang sa kasuyong Libra, tuluy-tuloy ang isang maligayang relasyon. Mapalad ang 1, 6, 19, 28, 30, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Yama-Yasoda-Om.” Orange at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa darating na Hunyo iplano ang negosyong may kaugnayan sa pagkain. Sa nasabing kalakal ka uunlad. Sa pag-ibig, isosyo sa negosyo ang kasuyong mapera. Mapalad ang 7, 11, 14, 23, 32 at 41. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Durate-Om-Rebus.” Red at maroon ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — May babala ng karamdaman. Regular na ehersisyo ang dapat upang maiwasan ang pagkakasakit. Sa pinansyal, tuloy ang dating ng pera habang malapit ng pumasok ang panahon ng tag-ulan. Mapalad ang 5, 17, 28, 34, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mira-Miraculum.” Purple at lilacn ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Dahil sa kagandahang ipinakita mo sa iyong kapwa, gagantimpalaan ka ng tadhana. Tuluy-tuloy na darating ang maraming pera na halos hindi mo na mabilang. Sa pag-ibig, maging malambing sa minamahal upang makaranas ng masarap na romansa. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Purana-Om.” Green at yellow ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Higit kang magiging kaakit-akit kung maikling style lang ng buhok ang ipatatabas. Sa pananalapi, maaari mo na ring simulan ang noon mo pa naiisip na negosyong may kaugnayan sa modernong teknolohiya. Mapalad ang 4, 7, 18, 29, 33 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Yara-Salva-Me-Om”. Silver at white ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Tama ang naisip na pangingibang bansa. Higit na kikita ng malaking halaga kung lalabas ng Pilipinas. Sa pag-ibig, tiisin ang lungkot na mawalay sa minamahal kung ang kapalit naman nito ay ang pag-unlad ng inyong pamumuhay. Mapalad ang 7, 15, 22, 32, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum!” Green at red ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa pinansyal, suwerte sa produktong ideni-deliver, nirarasyon at inilalako. Sa pag-ibig, buenas sa kasuyong Taurus. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Name-Namo-Om.” Gray at violet ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Habang nagpapakabait, mas maraming salapi ang kikitain. Sa pag-ibig, patuloy kang magiging kaakit-akit kung araw-araw kang mag-aalay ng mabango at sariwang bulaklak sa altar. Mapalad ang 3, 9, 15, 24, 33 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Name-Om.” Red at orange ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Hindi dapat malungkot kung nasasaid na ang salapi. Ibabalik lahat sa iyo iyan ng tadhana sa susunod na buwan. Sa pag-ibig, upang lumigaya wag magpabago-bago ng isip at desisyon. Mapalad ang 7, 11, 20, 29, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Hare Rama.” Green at yellow ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Iwasang magmayabang upang hindi ka kainisan! Kikita ng malaking halaga kung papanatiliin ang pagiging low profile at pagiging kuripot. Sa pag-ibig, wag maging dominante sa kasuyong Aries. Mapalad ang 3, 9, 18, 28, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Marga-Om.” Red at purple ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi madadala ang salapi sa langit itulong ito sa mga gawaing may kaugnayan sa charity. Sa pag-ibig, habang tumutulong sa mga nangangailangan, lalo kang liligaya at lalong pagpapalain ang iyong buhay. Mapalad ang 2, 7, 9, 25, 35 at 40. Mahiwaga mong mantra: “Rama-Krisna-Rama.” Beige at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Paikot-ikot lang ang kapalaran. Nalulustay ang salapi upang bumalik uli. Sa pag-ibig, may lungkot na madarama, upang bukas-makalawa muli kang lumigaya. Ang mahalaga, lagi kang naka-smile upang ngumiti din ang suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 1, 10, 22, 28, 37, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om”. Beige at white ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Ipagpatuloy ang pagsisipag! Walang ibang maasahan upang kumita ng malaking halaga kundi ang sarili mo. Sa pag-ibig, iwasang awayin ang kasuyo, upang wag mapurnada ang mainit na romansa. Mapalad ang 3, 15, 24, 33, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Om.” Red at gray ang buenas.

