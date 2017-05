Baguhang sexy star pasadong gumanap na bagong Darna

KUNG paseksihan lang ang criteria para maging Darna pasadung-pasado rin ang baguhang si Karen Amry. Swak na swak ang vital statistics niyang 34-24-35 at height na 5’7” para sa costume ni Darna, huh!

Winner na rin siya ng iba’t ibang titles gaya ng Miss Pangasinan, ang Miss Roosevelt at Miss Sta. Lucia noon. Kaya plano na niya talaga ang sumali sa Binibining Pilipinas. Kaya lang sa sobrang hirap ng Nursing course na kinuha niya nu’ng college, nawalan siya ng time to pursue her dream na sumali sa Bb. Pilipinas.

Registered nurse rin siya at plano niyang pumunta ng Canada para du’n magtrabaho. But she need a lot of cash para makapagtrabaho sa Canada kaya sinubukan niyang mag-showbiz.

Last year, naging mainstay siya sa isang show sa TV5. Nakailang buwan din siya sa show until she met Adstellar executive na si Vic Loven at kinuha siya as one of their prime artists kung saan talent din nila ang napaka-in-demand na komedyanteng si Jobert Austria, ang child star na si Ashley Sarmiento, comedian Waley na hawig ni Wally Bayola.

Agad-agad ay nakuha si Karen sa comedy show ng ABS-CBN na Banana Sundae kung saan napanood na ang first appearance niya last Sunday.

Dream come true para sa kanya ang pagkakapasok niya sa Banana Sundae dahil kapag napapanood daw niya ang show wini-wish niya na sana maging artista rin siya at makalabas sa Sunday comedy show ng Dos.

“Grateful and blessed po ako na binigyan ako ng chance. Sobrang saya ko po nu’ng first taping namin. I feel welcome naman po. Pati po si Ms. Angelica Panganiban, okey po siya. Matagal ko na po siyang idol kasi magaling siya sa drama, sa comedy, at saka parang, gusto ko ‘yung attitude niya na wala siyang pakialam kung ano ang personality niya,” ani Karen.

Wish din niyang makatrabaho ang crush niya na sina Richard Gomez at Zanjoe Marudo.

“Actually, gusto ko po ‘yung mga tall, dark and handsome. Hindi ko pa po sila nakikita ng personal. Baka kapag nakita ko po sila o nakaeksena, e, hindi ako makapagsalita sa harap nila,” kinikilig na sabi ni Karen.

Walang nali-link na female Kapamilya star kay Zanjoe ngayon except kay Bela Padilla na kapareha niya sa primetime serye ng Dos na My Dear Heart. Biniro namin si Karen na baka siya na ang babae para kay Zanjoe.

“Feeling ko rin po. Ha-hahaha!”

Pwede!