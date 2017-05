Matabang aktres pinahihirapan ang stylist at make-up artist By Cristy Fermin Bandera

KAPAG nag-uumpukan ang mga stylist at make-up artist ng isang malaking network ay hindi sila maghihiwa-hiwalay nang hindi nila inaalala at hinahalakhakan ang maraming kakuwanan ng isang aktres na nakatrabaho na nila. May sariling mundo raw kasi ang aktres na napakatagal na panahon nang umaarte pero hanggang ngayon ay maarte pa rin. Sabi ng isang miron sa umpukan, “Naku, naaalala ko pa kung paano ako pinahihirapan ng babaeng ‘yun kapag sineserbisan ko siya nu’n sa isang show niya! “Dusa talaga! Isa lang siyang ginagawa ko, pero pagkatapos ng show, ang feeling ko, e, sangdamakmak na artista ang sinerbisan ko! Nakakainis ang kaartehan niya! “May sarili siyang mundo! Time na para ayusan ko siya, sinasabihan na siya ng staff, pero wala siyang pakialam! Dutdot pa rin siya nang dutdot sa tablet niya! “Puwede ko naman sana siyang gawin kahit may kung anu-ano siyang pinagkakaabalahan, pero naman! Nakadapa siya sa maliit na bed na dala-dala niya sa set! “Paano mo aayusan ang babaeng parang si Dyesebel sa pagkakadapa? Pero kapag malapit nang mag-take, magmamadali na siya, kami ng make-up artist ang pine-pressure niya, stressful gawin ang babaeng ‘yun!” kuwento ng isa lang sa mga stylist na nakatrabaho ng aktres na hindi na kabataan. Kung maaarte raw ang ibang young stars ay hindi nagpapahuli ang kaartehan ng aktres na ito na nagsimulang mag-artista nu’ng bagets na bagets pa siya. “Minsan, makikita mo na lang siyang umiiyak. Basta iyak lang siya nang iyak, pero hindi naman siya kumikibo, kaya nagpapahulaan ang lahat ng nandu’n kung bakit siya lumuluha. Nakasanayan na kaya niya ang pag-iyak dahil kilalang-kilala siya sa pag-atungal sa harap ng mga camera? “Naku, ‘yun siguro ang dahilan kung bakit wala siyang tumatagal na karelasyon! Siguro, ‘yun din ang nadiskubre nu’n ng mga ex niya! Cry-me-a-river siya palagi! “Malayung-malayo siya sa sister niya na masarap katrabaho dahil walang tantrums! Hindi sinusumpong, saka walang kaartehan!” kuwento naman ng isa pang source. Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo siya. Pinoproblema kaya ng bumibidang aktres na ito sa istorya ang kanyang kasyubaan?

