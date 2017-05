Female personality may ‘zipper’ ang wallet at bulsa, madiskarte sa buhay By Cristy Fermin Bandera

PURING-PURI ng kanyang mga kaibigan at katrabaho ang isang kilalang female personality na nang ipanganak ay kakambal ng inunan ang zipper sa kanyang bulsa. Hindi siya maitutu-ring na kuripot dahil hindi niya naman pinagdadamutan ang kanyang sarili pati ang mga taong mahal niya, pero marunong siyang humawak ng pera, alam niya kung kailan siya lalarga at hindi. Sabi ng isang source, “Kahit nu’ng hindi pa siya masyadong kilala, maparaan na talaga siya. Puwede nating isipin na kaya siya ganu’n kahusay sa paggastos, e, dahil wala pa kasi siyang kadatungan. “Pero kahit ngayong mapera na siya, e, ganu’n pa rin siya, hindi siya bulagsak sa pera, talagang alam niya kung kailan lang siya maglalabas. “May zipper ang bulsa at wallet niya kapag walang katuturan ang isang bagay. Lalarga lang siya para sa mga kagamitang mapapakinabangan niya,” pag-alala ng aming impormanteng matagal nang nakakasama ng kilalang female performer. Sa ibang bansa na naglalagi ngayon ang babaeng personalidad, marami siyang raket du’n, pauwi-uwi na lang siya kapag meron siyang show dito sa Pilipinas. “Kahit du’n, bitbit pa rin niya ang disiplina sa paggastos. Napakarami niyang puwedeng bilhin du’n dahil alam n’yo na, impor-ted talaga, di ba? Pero hindi siya ganu’n. “Kahit nga sa pagkukulay ng hair niya, e, hindi siya nagpapa-parlor, siya lang ang matiyagang gumagawa nu’n, nagpapaturo na lang siya sa application dahil mahal ang ganu’n sa Amerika. “Nag-aral na rin siyang manahi para siya na lang ang a-alter ng mga gown at casual wear niya. Bakit pa nga naman siya magpapagawa sa mga shop kung kaya niya naman palang gawin ‘yun? “Nakakatuwa siya, marunong siya sa buhay, kaya tingnan n’yo naman, magandang-maganda na ang buhay nilang mag-anak sa ibang bansa. “Yes, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kantahan n’yo na lang siya ng Bukas Na Lang Kita Mamahalin,” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.