Anong Negosyo ang Magpapayaman? (2)

Sulat mula kay Rebecca ng St, Francis Village, Bagbag, Lapu-Lapu City, Problema: 1. Binigyan po ako ng kaunting puhunan ng anak ko na nasa abroad at sa ngayon balak kong magnegosyo. Isinilang ako noong January 8, 1967 at September 23, 1966 naman ang mister ko. Ano po ba ang suwerteng negosyo para sa aming mag-asawa?

2. Sana mapayuhan nyo kami kung saan dapat dalin ang pera upang pag-uwi ng anak ko ay makita niyang napalago namin ang aming negosyo ng sa ganon ay hindi na kami aasa pa ng asa sa kanya. Sa panahon kasing dalawa na lang kami ng mister ko sa bahay na iinip kami, dahil lahat ng mga anak ko ay may kanya-kanya ng pamilya. At isa pa maliit na bata pa lang ako ay pangarap ko ng mag negosyo at yumaman. Matutupad kaya ito at sa anong negosyo?

Umaasa,

Rebecca Lapu-Lapu City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Capricorn (Illustration 2.) ay pinaghaharian ng elementong lupa. Ibig sabihin bukod sa negosyong pagaalaga ng mga hayop, mapalad din kayo sa mga produktong bigas, kamote, saging, kape, mais, mga lamang ugat, mga bagay na nahuhukay sa ilalim ng lupa, at iba pang agricultural products – sa nasabing negosyo kayo uunlad at aasenso.

Numerology:

Ang birth date mong 8 ay nagsasabing bukod sa kambing at baka, mas mainam na magsimula muna kayo sa pag-aalaga ng baboy habang may puwesto sa palengke. Puwede din kayong magtinda ng ibat-ibang klase at sari-saring karne. Sa ganyang mga negosyo, makikita mo mas mabilis kayong yayaman.

Luscher Color Test:

Sa pagnenegosyo ugaliing gumamit ng kulay na berde at pula, ang nasabing mga kulay ang hihigop ng dagdag pang suwerte at mas marami pang magagandang kapalaran.

Huling payo at paalala:

Rebecca ayon sa iyong kapalaran ituloy mo lang ang binabalak nyong negosyo ng mister mo, at dapat na kayong magsimula ngayon toang ito ng 2017, dahil ang taong ito ng 2017 ay isa sa mga pinakamapalad mong taon. Sa maalab at matapat ninyong pagtutulungan ni mister, tulad ng nasabi na sa negosyong paghahayupan, tindahan at mga produktong nabanggit na sa itaas, tiyak ang magaganap, kung magsisimula na kayo ngayon, makikita mo sa taong 2022 sa edad mong 55 pataas at 56 naman si mister – mayamang-mayaman na kayo.

