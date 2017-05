Pagkamatay ni Arjo sa Probinsyano ikinabwisit ng fans By Cristy Fermin Bandera

INIS na inis ang anak-anakan naming si Jamie dahil nu’ng isang gabi ay pinatay na ang karakter ni Joaquin sa Ang Probinsyano. Hindi kasi ang kawalanghiyaan ng papel ni Arjo Atayde ang tinututukan ni Jamie kundi ang kanyang kaguwapuhan. Sabi pa nito, “Wala akong pakialam sa mga pinaggagagawa niyang kawalanghiyaan sa serye. E, ano ba kung kaaway siyang karnal ni Coco Martin! “Basta, guwapung-guwapo ako kay Arjo, ang ganda-ganda ng mga mata at ng dimples niya, ‘yun lang ‘yun! Kaya nga napakalungkot ko ngayon, pinatay na siya sa series, sino pa ang aabangan ko ngayon sa Ang Probinsyano?” tawa kami nang tawa sa ipinagsisintir ng aming anak-anakan. Tapos na nga ang kuwento ni Joaquin sa serye, sa wakas ay nagtagumpay ang kabutihan sa kasamaan, kaya ang tanong ngayon ay sino naman ang papalit kay Joaquin bilang mortal na kaaway ni Ricardo Dalisay? Sa cliffhanger nu’ng isang gabi ay ipinasilip na si Leon Guerrero! Ang napakatagal na na-miss ng mga kababayan nating action star na inagaw pansamantala ng mundo ng pulitika ay aarte na uli ngayon.

Sabi ng isang kaibigan naming becki, “Ay, napakaguwapo pa rin ni Senator Lito Lapid! Kahit becki ako, e, napanood ko ang mga pelikulang ginawa niya! ‘‘Napaka-macho kasi niya, lalaking-lalaki, saka napakagaling niya sa pagtalon sa kung anu-anong matataas na lugar na alam kong wala siyang double! “Ay, susubaybayan ko siya sa Ang Probinsyano. Hindi ko palalampasin ang bawat episode nu’n, dahil nasa istorya na si Lito Lapid!” kuwento pa ng kaibigan naming si Sonia.

