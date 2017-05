Female celebrity nilayasan ng asawa dahil sa pakialamerang nanay; nawasak ang pamilya By Cristy Fermin Bandera

ANG mga magulang ng isang female personality ang sinasabing dahilan kung bakit nagkahiwalay sila ng kanyang non-showbiz husband. Ipinagpalit siya sa ibang babae ng lalaking inakala niyang makakasama na niya forever. Napakaganda ng kanilang relasyon nu’ng mga unang taon dahil nanirahan sila sa isang bansa na hindi magagawang kapitbahay ng ina ng aktres dahil may kalayuan. Pero bigla nitong naisipang dumalaw sa kanila, nagtagal du’n ang ina ng female personality, at ‘yun na ang ikinukuwento ng malalapit sa mag-asawa na naging dahilan ng kanilang mga problema. Sabi ng isang source, “E, bago pa ba naman ang ginawa ng mommy niya? Di ba, nu’ng bagets pa lang siya, e, ipinapahiya na niya ang anak niya sa harap ng mga co-stars niya? “Naalala n’yo ang ginawa niya nu’ng minsang nakipagkita ang anak niya sa isang male personality na lihim niyang boyfriend? Ingat na ingat sila sa katatago pero one day, nasundan din siya ng mommy niya. “Di ba, pinagmumura ng mommy niya ang young actor, tapos, kinaladkad naman siya ng mommy niya papunta sa car? Nakakaloka ‘yun, ha? Napakahigpit ng mommy niya, nakalalabas nga siya ng house nila, pero parang nakakulong pa rin, dahil stalker niya ang mother niya!” pag-alala ng aming source. Sayang na relasyon. Naumay siguro ang mister ng babaeng personalidad sa kapapakialam sa kanila ng mommy niya, kaya ang ending ay nagkahiwalay sila, nambabae pa ang asawa niya. “Napakaganda niya, walang mali sa itsura ng girl, matalino pa siya at mabait. Nasa kanya na ang lahat ng qualities ng isang babaeng mamahalin ng kahit sinong lalaki. Pero ang tanong, kaya bang tanggapin ng kahit sinong guy ang isang mother-in-law na pakialamera? “‘Yun na ‘yun! Kaya Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, hulaan n’yo na kung sino ang female personality na ito na ang name, e, katunog ng isang bilog na produktong may butas sa gitna,” pagtatapos ng aming impormante.

