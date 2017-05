Horoscope, May 25, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Bukod sa pagbo-blow-out, isama ang kasuyo sa pagsisimba. Sa ganyang paraan, tuloy-tuloy ang pasok ng suwerte at magandang kapalaran, higit lalo sa salapi at sa aspetong pang-pamilya. Mapalad ang 7, 13, 22, 27, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ne-Pad-Me-Om.” Apple gree at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pinansiyal, laging isama ang isang nilalang na may birth date na 6, 15, o kaya’y 24 – siya ang suwerte mo! Sa pag-ibig, hindi masamang bumigay sa hinihingi ng kasuyo. Mapalad ang 3, 8, 9, 44, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ghaya-Aum-Traya.” Red at yellow ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Hinayhinay lang sa pagkain upang hindi masyadong tumaba. Wag sayangin ang pera sa mga pagkaing matatamis, mamantika at maaalat. Sa pag-ibig, kapag napanatili ang pagiging sexy hindi ka iwanan ng kasuyong Virgo. Mapalad ang 5, 18, 29, 33, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sangkaan-Thaanam-Om.” Blue at purple ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Panahon ngayon ng Gemini. Tulad ng madalas nating paalala, magsuot lagi ng silver na alahas, upang tuloy-tuloy na makamit ang suwerte at magandang kapalaran sa pag-ibig at maging sa materyal na bagay man. Mapalad ang 6, 9, 15, 24, 42, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Kedemel, Hagiel.” Bukod sa silver ang blue ay buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Kailangan mo ng kasuyong Capricorn upang mas madaling yumaman. Kapag nag-iisa ka lang mahihirapan kang umunlad. Sa pag-ibig, kung Capricorn ang iyong kasuyo na may malaking nunal sa mukha, tiyak na ang pagyaman. Mapalad ang 7, 16, 26, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agla-Aum.” Green at red ang buenas.

Leo – (Jul 23 – August 22) — Suriing mabuti ang laman ng damdamin. Wag magpadala sa kapusukan. Oo lalo kang uunlad kung iiwas ka sa kaimmoralan. Sa pag-ibig, tandaang, ang maling relasyon ay lilipas din! Mapalad ang 1, 18, 24, 33, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Krisna-Rama-Rama.” Black at orange ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Bukas ng umaga, habang sumisikat ang araw, isulat sa papel ang mga layunin. Makikita mo, kusa mo rin itong makakamit. Sa pag-ibig, lalong iinit ang relasyon. Sa pinansiyal, wala sa kasalukuyang trabaho ang ikayayaman. Mapalad ang 8, 17, 29, 32, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Suryaye-Maneh-Om.” Green at yellow ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Hindi mo maiiwasan ang Facebook, kulang ka kasi sa recognition. Kung ma-addict man sa pagpe-Facebook piliting ito ay mapagkapera. Sa ganyang paraan, nakapaglibang ka na uunlad pa ang inyong kabuhayan. Mapalad ang 3, 15, 24, 33, 42, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Krisna-Ram-Rama.” Red at violet ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — May magte-text, isang kaibigan ang may hatid na mabuting balita. Sa pinsiyal, makapagdadagdag ng income ang pakikipag-eyeball. Sa pag-ibig, bukod sa salapi may lihim na relasyong mabubuo. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 45 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Veda-Vedya-Om.” Purple at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Upang makasapol ng suwerte subukang makipag-sapalaran mula sa ika-25 ng Mayo hanggang sa ika-30 ng Agosto, makikita mo may magandang kapalaran kang maiuuwi. Sa pag-ibig, isang Leo ang kusang mahuhumaling sa iyo. Mapalad ang 1, 17, 23, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Sucti-Suras-Sucti-Asuras.” Beige at maroon ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Upang yumaman, magpataba ka. Ang mga taong may bilugan pagmumkha ang higit na yumayaman kaysa sa mga payat. Sa pag-ibig, okey ang mataba, dahil mas masarap silang romomansa at magmahal. Mapalad ang 2, 7, 19, 27, 33 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.“ Green at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Hindi dapat nakipagkalas sa dating kasuyo. Pano na’yan lonely ka na naman ngayon? Hanapin ang kaibigang Libra, siya ang magpapaligaya sa iyo. Sa pinansyal, laging paghandaan ang kinabukasan upang hindi ka kapusin ng pera. Mapalad ang 3, 18, 27, 35, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Harin-Aum-Dosya-Omn.” Red at white ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Hindi bagay sa iyo ang mag-sungit! Hindi mo ba alam, likas kang mabait. Ngitian ang mga kliyente upang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, ngitian at patawarin na ang isang nilalang na sa iyo ay nagkasalan. Mapalad ang 4, 16, 22, 25, 43 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Mohah-Molkah-Om.” Green at yellow ang buenas.

