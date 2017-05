Kathryn ‘junior Sarah G’, wais sa paghawak ng pera By Cristy Fermin Bandera

PUNUMPUNO ng paggabay kay Kathryn Bernardo ang kanyang mga magulang. Maraming nagsasabi na siya ang junior ni Sarah Geronimo na habang maganda ang takbo ng career ay inilalagay naman sa wastong dahilan at paraan ang kanyang kinikita. Tama naman ‘yun dahil marami nang patunay na walang kasiguruhan ang buhay ng mga artista. Maraming kilalang-kilalang artista nu’n na hindi nag-ingat ang walang-wala sa buhay ngayon. Katunog ng KathNiel, ang tambalan nila ni Daniel Padilla, ang pinasok na negosyo ng sikat na young actress. Malapit nang magbukas ang kanyang KathNails. Ayon sa marketing manager ng dalaga na si Ogie Narvaez-Rodriguez ay excited na si Kathryn sa pagbubukas ng kanyang business sa SM-North EDSA. “Tinututukan na po nila ang construction dahil ang target nilang opening, e, ngayong weekend na. Si Mommy Min po ang talagang umaalalay kay Kathryn sa bago niyang pinasok na business,” kuwento ng aming anak-anakang si Ogie. Kumbaga sa produkto ay pre-sold na ang KathNails dahil sikat na artista ang may-ari. Usung-uso pa naman ngayon ang ganitong negosyo, mahilig magpadekorasyon ng mga kuko ang mga kabataan, kaya nakabuslo na ang tagumpay ng pagpasok sa business ni Kathryn. Siyempre’y palaging nandiyan lang ang kanyang ka-loveteam sa harap at likod ng mga camera na si Daniel Padilla. Si DJ pa? Saktan mo na ang young actor at carry lang nito, pero huwag na huwag si Kathryn, ang sentro ng kanyang buhay ngayon.

Congratulations kay Kathryn Bernardo!

