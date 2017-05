Male singer sunud-sunod ang naranasang mga kamalasan simula nang magkadyowa By Cristy Fermin Bandera

MASUWERTE pa rin ang isang kilalang male performer sa pagkakaroon ng mga anak na sa kabila ng mga nagaganap sa kanyang buhay ay matanaw pa rin ng utang na loob. Hindi lang nagsasalita ang mga ito dahil ayaw nilang maging pampubliko ang kuwento ng mga nangyayari sa kanila ngayon, pero kung mabibigyan ng pagkakataon ang mga anak ng male performer na makapagsalita, siguradong maraming titimbuwang sa kanilang kinauupuan sa dami ng rebelasyon. “Haaay, naku! Ayaw na ayaw nila sa taong malapit sa buhay ng daddy nila, kung kaya lang nilang ibigay ang klase ng love na ibinibigay ng babaeng ‘yun sa tatay nila, e, matagal na sigurong wala sa eksena ang hitad! “Lahat ng indulto sa buhay ng male performer, e, nangyari habang sila. Kung anu-anong challenges ang naengkuwentro niya, hanggang sa malapit na siyang matsugi! “Walang ibang itinuturo ang mga bagets sa pagkakaganu’n ng fadir nila kundi ang babaeng kasama niya ngayon. ‘Yun lang ang alam nila, kaya naiinis ang magkakapatid sa karelasyon ng daddy nila,” simulang kuwento ng aming source. Pati pala ang malalapit na kaibigan ng male performer ay isa-isa na ring naglalayuan sa kanya. Humihiwalay na ang mga ito sa kanya na may halong awa at panghihinayang. “Wala kasing magawa si ____ (pangalan ng magaling pa naman sanang lalaking personalidad) sa babaeng ‘yun, matindi ang impluwensiya niya! “Hindi perfect ang guy, pero hindi rin naman siya ganyan dati, mahal na mahal niya ang profession niya! Hindi niya pinababayaan, pati ang health niya, hindi niya nakakalimutang alagaan. “Pero ngayon, waley na! Napakapabaya na niya, parang gusto na yata niyang mawala sa mundo sa mga pinaggagagawa niya sa buhay niya! At ang lahat ng pagkakaganyan niya, e, dahil sa babaeng ‘yun na walang pangarap sa buhay kundi ang magpasarap! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, ang akala siguro ng male performer na ‘yun, e, may forever! May bukas pa, pero ang forever, waley!” naiinis na reaksiyon ng aming impormante.

